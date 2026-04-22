A la Sombra / Evelyn Salgado Pineda

México quiere vender al mundo, con el Mundial de 2026 a la vuelta de la esquina y el partido inaugural programado para el 11 de junio en la Ciudad de México, la imagen de un país listo para capitalizar la ola turística global. Pero en Acapulco, el discurso del “renacer” que impulsa la gobernadora Evelyn Salgado Pineda choca con una realidad mucho más áspera: operativos contra taxis por abusos en tarifas y malas condiciones del servicio, prestadores turísticos ahogados por adeudos, hoteles en muy mal estado después de los desastres naturales y reclamos por obras inconclusas de Fonatur, una postal que exhibe que, mientras se promociona la fiesta internacional, uno de los puertos más emblemáticos de México sigue atrapado entre rezagos, desorden y una recuperación que todavía no alcanza para sostener el optimismo oficial. Y eso sin contar con la inseguridad y violencia que vive Guerrero, pues eso parece no existir en el país en estos momentos de euforia mundialista.

Los protocolos de seguridad que se han implementado en todo México para el inicio del Mundial de Futbol 2026 parecen ser insuficientes, a pesar de que la inteligencia de Estados Unidos está participando en el reforzamiento de las medidas. Dicen que esos son los comentarios en varios países luego de ver el tiroteo ocurrido este inicio de semana en Teotihuacán, Estado de México, de Delfina Gómez, por lo que se revisa si una decena de naciones emitirá alertas adicionales a sus ciudadanos que se dispongan a viajar a los 13 partidos que están programados en territorio mexicano.

Ya que se mencionó el ataque en Teotihuacán, resulta irónico que prácticamente al mismo tiempo el gobierno de Delfina Gómez estuviera presumiendo una baja en los delitos de alto impacto. La mandataria del Estado de México se limitó a expresar su “solidaridad a las familias de las personas que se vieron afectadas ante lo ocurrido”, pero evitó aparecer en público para abundar en el tema. Eso sí, ayer mismo se circuló desde el Edomex una encuesta en la que la maestra Delfina mantiene una aprobación ciudadana de 66 por ciento.

Otro nombre que está en el radar de las autoridades de Estados Unidos y de México. Se trata de Guillermo Santillán, exfuncionario de los gobiernos panistas que incluso, hace unos años fue sujeto a una investigación por las salas de juegos y sorteos que controla en el país. Este personaje es presuntamente una especie de “Padrino” para los permisionarios que intentan abrir un casino o que tienen problemas con alguna dependencia del Gobierno federal.

Pero lo que nadie sabe es que, la FGR de Ernestina Godoy y la Fiscalía General de Justicia de Tabasco, en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Andrea Gacki, indagan a Santillán porque al parecer diseñó la estructura de algunos negocios de los Bermúdez, quienes abrieron las marcas CityBets y CrownCity, además de que se indagan los nexos de Santillán con Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste y Compañía Operadora Megasport.

Como recordará, hace unos días el Departamento del Tesoro de Estados Unidos volvió a poner el foco sobre México al sancionar a tres mexicanos —Jesús Reymundo Ramos Vázquez, Eduardo Javier Islas Valdez y Juan Pablo Penilla Rodríguez— y a las empresas Casino Centenario, Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V., y Diamante Casino, al considerar que dieron apoyo financiero, material o de operación al Cártel del Noreste.