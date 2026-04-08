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Luis Carriles

Análisismiércoles, 8 de abril de 2026

Agua profundas / El derrame petrolero que viene

Los focos rojos se encendieron en Pemex Exploración y Producción, involucrando a la refinería Madero en Tamaulipas y a la de Miguel Hidalgo, mejor conocida como Tula.

Resulta que los ductos que alimentan a las refinerías llegan desde Poza Rica, Veracruz; ahí está la Central de Almacenamiento y Bombeo, o CAB, que capta el petróleo que viene de las diferentes baterías de separación.

La crisis se puede desatar en la llegada del crudo recolectado de las diferentes baterías de separación correspondientes al Activo Integral Poza Rica-Altamira, Sector Poza Rica y del Activo Integral Aceite Terciario del Golfo.

Buzos

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