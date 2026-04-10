Aguas profundas / No hay que temerle al fracking











Ciudad de Mexico , 10 de abril de 2026 Ver más periódicos

Fue en la primera década del siglo XXI cuando el Shale Gas hizo su aparición en el mercado y su explotación implicaba grandes y graves costos ecológicos, pero en 20 años las cosas han cambiado y esos problemas se han resuelto con inversión, investigación y tecnología que hoy está disponible en el mercado.

AMLO intentó prohibir su explotación y Claudia Sheinbaum quiere acceder a estas reservas de hidrocarburos atrapadas en la roca de la Cuenca de Sabinas en Coahuila, Burgos y en Tampico-Misantla, que hacen frontera con Estados Unidos, que contienen recursos prospectivos por unos 545 billones de pies cúbicos de gas natural y al menos 13 mil millones de barriles de petróleo.

México tiene acceso a la reserva de Shale más grande del mundo y las reservas mexicanas deben ser confirmadas primero, pero desde ya les podemos decir que están entre las principales a nivel internacional porque las cuencas del norte mexicano son las mismas que generaron la llamada Revolución del Shale de Estados Unidos y, de hecho, podrían en menos de tres años estar duplicando la producción nacional de hidrocarburos y, finalmente, reducir la dependencia mexicana a las importaciones del energético desde el sur de Texas.

El gobierno busca reactivar la explotación de campos no convencionales con la conformación de un comité en 2026 para explorar no con el fracking tradicional sino con las nuevas técnicas y tecnologías disponibles en el mercado, de hecho, se va a usar agua, pero no necesariamente dulce, puede ser salada; los químicos -que son un 2% de la solución- pueden ser biodegradables; las perforaciones direccionadas ya tienen un bajo impacto ambiental y se ha consultado sobre la posibilidad de recuperar el agua usada.

La tecnología está disponible en Estados Unidos, se ha probado su bajo impacto ambiental y al ser la misma formación rocosa es muy probable que sirvan al 100% en México, lo ideal es que Pemex busque asociarse con empresas que ya saben cómo se hace para eliminar el problema ambiental.

Es importante el reconocimiento que hace el gobierno de Sheinbaum sobre la técnica de fracking y ahora con las nuevas tecnologías con componentes biodegradables usados para romper las rocas de esquisto y el agua que se recicla, como en las minas de carbono, es probable que mejore el perfil productivo de Pemex y las cifras de producción de hidrocarburos.