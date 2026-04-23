Arte cotidiano que sana

En medio del ritmo acelerado que muchas personas viven, el arte aparece como una herramienta sencilla, casi silenciosa, pero profundamente transformadora. Dibujar, escribir, cantar o incluso decorar un espacio pueden convertirse en actos cotidianos que ayudan a ordenar pensamientos y liberar emociones.

Desde hace décadas, la psicología ha reconocido el valor terapéutico del arte. Corrientes como la arteterapia sostienen que crear permite expresar lo que a veces no se puede decir con palabras. Como señalaba el psiquiatra Carl Jung, “quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta”. El arte, en este sentido, funciona como un puente entre el mundo interno y la realidad diaria, ayudando a las personas a comprenderse mejor.

Pero no se trata de ser artista ni de buscar resultados perfectos. Aquí surge una idea clave: el arte cotidiano no exige talento, sino intención. ¿Qué pasaría si en lugar de juzgar lo que hacemos, simplemente nos permitiéramos crear? Rayar una libreta mientras pensamos, escribir cómo nos sentimos al final del día o elegir música que acompañe nuestras emociones son prácticas simples que pueden marcar una diferencia real en la salud mental.

Expertos en bienestar coinciden en que estas actividades ayudan a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo. Al concentrarnos en una acción creativa, entramos en un estado cercano a la meditación, donde la mente descansa del ruido constante. Es lo que algunos llaman “fluir”: ese momento en el que el tiempo parece detenerse y la persona se siente presente, conectada consigo misma.

Además, el arte cotidiano tiene un impacto social. Compartir una canción, regalar un dibujo o escribir un mensaje significativo puede fortalecer vínculos. En un contexto donde muchas relaciones se vuelven superficiales, estos gestos creativos recuperan la profundidad emocional. ¿No es acaso una forma de decir “te veo” o “te entiendo” sin necesidad de grandes discursos?

También es importante reconocer que el arte puede ser una herramienta de resiliencia. En momentos difíciles, crear permite procesar experiencias complejas. No resuelve los problemas por sí mismo, pero sí ofrece un espacio seguro para enfrentarlos. Es una forma de acompañarse, de darse permiso para sentir sin juicio, algo que muchas veces falta en la vida cotidiana.