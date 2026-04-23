elsoldemexico
ÚLTIMA HORA: El Tren suburbano pasa a manos del gobierno para su operación, confirma Sheinbaum
miguel_angel_sosa

Miguel Ángel Sosa

Análisisjueves, 23 de abril de 2026

Arte cotidiano que sana

¿Y si el bienestar emocional no estuviera solamente en terapias complejas o grandes cambios de vida, sino también en pequeños actos creativos al alcance de cualquiera? 

IG: @ritmos_propios

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

ÚLTIMAS COLUMNAS

Más Noticias

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / La CIA en el Triángulo Dorado

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / El pacto en Palacio y el diésel

image
Samuel García

El observador / ¿Habla en serio Canadá? México debe aprender

image
Ricardo Monreal

El gran negocio del miedo

CARTONES

LOÚLTIMO