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Miguel Ángel Sosa

Análisisjueves, 9 de abril de 2026

Romper el espejo interno

Sin embargo, cuando estos mapas se vuelven rígidos, dejan de orientarnos y comienzan a limitarnos. En una sociedad que cambia con rapidez, ¿no es urgente replantear aquello que damos por hecho?

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