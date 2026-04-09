Romper el espejo interno











Ciudad de Mexico , 9 de abril de 2026 Ver más periódicos

¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas de tus decisiones están guiadas por creencias que nunca cuestionaste? Los paradigmas de la vida —esas estructuras invisibles que organizan nuestra forma de ver el mundo— actúan como mapas mentales que heredamos de la cultura, la familia y la experiencia.

La autocrítica, por su parte, suele ser malinterpretada. Muchos la confunden con un juicio severo o una voz interna castigadora. Pero en realidad, como señalaba Carl Rogers al hablar del crecimiento personal, el cambio ocurre cuando nos aceptamos profundamente. Entonces, ¿qué pasaría si la autocrítica dejara de ser un ataque y se convirtiera en una herramienta de comprensión? Tal vez el problema no es cuestionarnos, sino la forma en que lo hacemos.

Históricamente, los paradigmas han sido necesarios para dar orden y sentido. Desde las creencias religiosas hasta los modelos de éxito profesional, cada época ha construido sus propias “verdades”. No obstante, como advertía Thomas Kuhn en su teoría de los cambios de paradigma, toda estructura está destinada a transformarse. Hoy vivimos en una era donde lo estable parece desvanecerse: trabajos, relaciones, identidades. ¿Podemos seguir aferrados a esquemas que ya no responden a nuestra realidad?

Aquí es donde la autocrítica adquiere un papel revolucionario. No se trata de destruir lo que somos, sino de revisar con honestidad aquello que pensamos y sentimos. Preguntarnos: ¿esto que creo es mío o lo heredé? ¿Esta forma de vivir me acerca o me aleja de quien quiero ser? La autocrítica consciente no paraliza, libera. Nos permite elegir en lugar de reaccionar.

Sin embargo, este proceso no es sencillo. Implica enfrentar incomodidad, contradicciones y, en ocasiones, miedo. En una cultura que premia la certeza y la rapidez, detenernos a cuestionar puede parecer una pérdida de tiempo. Pero ¿no es más costoso vivir una vida que no sentimos propia? Como diría Viktor Frankl, el sentido no se encuentra, se construye. Y para construirlo, primero hay que cuestionar los cimientos.

En la vida cotidiana, este enfoque tiene aplicaciones concretas. Desde la forma en que nos relacionamos hasta las decisiones profesionales, la combinación de romper paradigmas y ejercer una autocrítica saludable puede abrir nuevas posibilidades. Personas que cambian de rumbo, que redefinen el éxito o que se permiten ser diferentes son ejemplos de este proceso en acción. No es rebeldía sin sentido, es evolución consciente.