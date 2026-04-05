Imaginación que sana











Ciudad de Mexico , 5 de abril de 2026 Ver más periódicos

¿Y si una de las herramientas más poderosas para cuidar nuestra salud mental no estuviera fuera, sino dentro de nosotros? La imaginación, esa capacidad que solemos asociar con la infancia o la creatividad artística, ha sido redescubierta por la psicología contemporánea como un recurso clave para el bienestar emocional.

Desde sus antecedentes, la imaginación ha estado vinculada al pensamiento simbólico y a la construcción de significado. Corrientes como la psicología humanista ya señalaban que visualizar escenarios positivos podía influir en la percepción de uno mismo y del entorno. Hoy, disciplinas como la neurociencia han confirmado que el cerebro no distingue completamente entre lo que imaginamos vívidamente y lo que experimentamos en la realidad. ¿No es fascinante pensar que podemos entrenar nuestra mente para sentirse mejor incluso antes de que las circunstancias cambien?

Diversos expertos coinciden en que la imaginación guiada puede ser una herramienta terapéutica. Técnicas como la visualización creativa, la meditación o incluso la escritura narrativa permiten reconfigurar emociones y pensamientos. Como diría un terapeuta cognitivo contemporáneo: “no siempre podemos cambiar lo que ocurre, pero sí la forma en que lo representamos internamente”. En este sentido, imaginar no es evadir, sino reinterpretar.

Los beneficios son múltiples. Por ejemplo, una persona que enfrenta ansiedad puede imaginar un lugar seguro y tranquilo, generando una respuesta fisiológica de calma. Alguien que lidia con inseguridad puede visualizarse logrando metas, fortaleciendo su autoconfianza. ¿Cuántas veces hemos ensayado mentalmente una conversación difícil o un reto importante? Ese ensayo interno no es trivial; es preparación emocional.

También existen matices importantes. La imaginación puede ser una gran aliada, pero también puede volverse limitante cuando alimenta pensamientos negativos o anticipa constantemente escenarios adversos. Por ello, el objetivo no es simplemente imaginar más, sino aprender a dirigir conscientemente nuestras imágenes mentales hacia alternativas que abran caminos, en lugar de cerrarlos. La educación emocional debería incluir el desarrollo de esta habilidad: reconocer hacia dónde estamos enfocando nuestra mente y elegir con intención.

En la vida cotidiana, integrar la imaginación puede ser más sencillo de lo que parece. Desde dedicar unos minutos al día para visualizar objetivos, hasta usarla en momentos de estrés como un refugio mental, su aplicación es amplia. Incluso actividades como leer, crear arte o escuchar historias fortalecen esta capacidad. ¿Y si comenzáramos a ver la imaginación no como una distracción, sino como una práctica de autocuidado?