Consejería virtual / Morena y la elección intermedia de 2027
“Tenemos alcaldes morenistas que operan igual que los priistas de antes”, resume un dirigente municipal del Estado de México. “No es que hayan cambiado de partido; es que nunca cambiaron de prácticas”.
La herida interna: venta de candidaturas y reelección sin control
La respuesta de las bases: tres filtros y listas del pueblo
Frente a este panorama, un sector de fundadores y militantes con más de una década de militancia hemos articulado una propuesta concreta para que Morena no llegue a 2027 en estado de descomposición:
Tercer filtro: entrevistas de profundidad. Realizadas por psicólogos organizacionales certificados e independientes, con análisis de dilemas éticos prácticos para detectar incoherencias entre discurso y valores reales.
El costo de no actuar
Las encuestas internas de preferencia partidista ya muestran una tendencia preocupante. No es un colapso, pero sí una erosión constante vinculada a la percepción ciudadana sobre la calidad de los representantes locales.
La respuesta, hoy, son las Listas de Candidatos del Pueblo con estás característica. Y el tiempo se agota