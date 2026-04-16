Consejería virtual / Morena y la elección intermedia de 2027

“Tenemos alcaldes morenistas que operan igual que los priistas de antes”, resume un dirigente municipal del Estado de México. “No es que hayan cambiado de partido; es que nunca cambiaron de prácticas”.

La herida interna: venta de candidaturas y reelección sin control

La respuesta de las bases: tres filtros y listas del pueblo

Frente a este panorama, un sector de fundadores y militantes con más de una década de militancia hemos articulado una propuesta concreta para que Morena no llegue a 2027 en estado de descomposición:

Tercer filtro: entrevistas de profundidad. Realizadas por psicólogos organizacionales certificados e independientes, con análisis de dilemas éticos prácticos para detectar incoherencias entre discurso y valores reales.

El costo de no actuar

Las encuestas internas de preferencia partidista ya muestran una tendencia preocupante. No es un colapso, pero sí una erosión constante vinculada a la percepción ciudadana sobre la calidad de los representantes locales.

La respuesta, hoy, son las Listas de Candidatos del Pueblo con estás característica. Y el tiempo se agota