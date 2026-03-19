Plan B de la reforma electoral: ¿gato por liebre? 











Ciudad de Mexico , 19 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La jugada parece estar está servida. Después de que el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista le asestaran un golpe a la presidenta Claudia Sheinbaum y sobre todo al Pueblo de México al negarse a aprobar la reforma electoral que envió a la Cámara de Diputados, el oficialismo ha respondido con una maniobra que, aunque podría verse como una solución, en realidad aparece para algunos como un burdo intento de lavarle la cara a los “traidores”, aunque ello no fuese la intención.

Para entender el tamaño del agravio, hay que recordar lo que quedó sobre la mesa. La reforma original no sólo proponía una reducción del 25% al financiamiento de los partidos políticos; también buscaba reestructurar las listas de diputados plurinominales. Este punto no era menor, porque son precisamente esas listas las que se han convertido en el caballo de Troya de la oposición. Gracias a la alianza electoral, el PRI y el PAN han utilizado al PT y al Verde como “burros de carga” para colar a sus operadores dentro de la bancada de Morena, desdibujando por completo el proyecto de la Cuarta Transformación.

La votación en San Lázaro fue un parteaguas: solo Morena, 12 diputados del Verde y uno del PT respaldaron la iniciativa . El mensaje fue claro: los llamados “aliados” prefirieron proteger sus canonjías y sus cuotas de poder antes que apoyar un proyecto que beneficia al pueblo. Quedaron retratados como lo que son: una facción conservadora aliada a la defensa de sus intereses de clan más que a la voluntad popular.

Ante este panorama de traición, la respuesta de la presidenta y la dirigencia de Morena no se hizo esperar, pero sorprendió por su tibieza. En lugar de una ruptura o una sanción política ejemplar, surgió el famoso “Plan B”. Lejos de retomar los puntos gruesos de la reforma fallida, *esta nueva propuesta parece una versión descafeinada, un “agua con calcetín” que, según se detalló en la conferencia mañanera del 12 de marzo, se centra en tres ejes: poner topes al gasto de los Congresos locales, reducir el número de regidores en los municipios y fortalecer la consulta popular en temas electorales .

La presidenta Sheinbaum defendió la medida asegurando que se podrían ahorrar alrededor de 4 mil millones de pesos que se quedarían en los estados para obra pública (sic) . Nadie puede estar en desacuerdo con reducir privilegios en las legislaturas locales, donde hay ejemplos escandalosos como el de Baja California, donde cada diputado cuesta 34.8 millones de pesos, o regidores que ganan más que la propia presidenta gracias a bonos encubiertos . Esa lucha es justa y necesaria. Pero el problema de fondo no es ese. El problema es que este “Plan B” pretendiera ser una cortina de humo. Porque su objetivo real no parece ser transformar el sistema político, Más se podría parecer a una especie de posibilidad para reivindicar al PT y al Partido Verde. Con esta maniobra, hasta hay quienes podrían creer que “ya se está haciendo algo” y que, por lo tanto, podemos olvidar la puñalada que estos partidos le propinaron a la presienta, al movimiento y por supuesto a la Reforma Electoral tan necesario y prometida por la 4T desde 2018. Ojalá esto no sea visto por el Pueblo Sabio como un claro intento desesperado por justificar una nueva alianza espuria para el 2027, como si nada hubiera pasado. Ni vaya a creerse que se quiere lavar la cara a los que no quisieron votar la reforma para no perder sus privilegios.

Sin embargo, y a pesar de lo que hagan, para el pueblo el puente está roto y todos estamos más que observantes. La simulación es tan burda que ni siquiera han logrado engañar a los protagonistas. No se sabe a ciencia cierta qué hará el PT con este “Plan B“ que aunque diseñado para favorecerlo y que la gente crea que sí votaron a favor de esta mínima reforma, todavía lo están pensando ... Su líder en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, cuestionó abiertamente la propuesta de someter temas electorales a consulta popular con una frase que delata su verdadero temor: “Si todo es en la ruta de consulta, pues ¿para qué te sirven entonces los parlamentos?” . Es decir, les preocupa quedarse sin trabajo o sin poder de negociación.

Por su parte, el senador del Verde, Luis Armando Melgar, ya advirtió que si el “Plan B” intenta modificar la Constitución por la vía de las leyes secundarias, votarán en contra “bajo protesta” . ¿Se puede pedir más cinismo? Son los mismos que hace dos días bloquearon la reforma y ahora amenazan con bloquear también el plan b que ahora pretende su propia reivindicación. Esto no es política, es una farsa. Y claramente Melgar actúa más como empleado de Salinas Pliego que como senador. La pregunta es quién y por qué un sujeto así es representante en la bancada de Morena.

La estrategia es tan transparente como el agua: presentar un plan de alcances limitados, casi administrativos —como regular la cantidad de regidores y sus salarios— para que, una vez “aprobado” con el apoyo simulado de los mismos de siempre, la dirigencia de Morena pueda declarar: “Ya superamos la crisis, la alianza sigue firme“.

Pero de lo que no se acuerdan es que tonto el que cree que el pueblo es tonto. No nos van a dar “gato por liebre”. Este “Plan B” no es la solución a la traición, y menos puede fungir como premio de consolación para los traidores. La militancia y el pueblo de México no aceptarán que, después de haber quedado como lo que son, se les quiera reivindicar con una reformita de ocurso. El episodio relevante no es el nuevo plan; el episodio relevante sigue siendo que no quisieron aprobar la verdadera reforma.