Morena: golpe de timón (ahora sí, con hechos)

El pueblo entero, y sobre todo aquellos que llevamos el color guinda tatuado en la convicción y en la historia, sabíamos que este momento tenía que llegar.

Fundamos este partido con la esperanza de no repetir los vicios que destruyeron al PRD; sin embargo, nos llenaba de preocupación saber prácticas que a pasos agigantados se encaminaban otra vez hacia una posible fatal debacle.

Ponemos sobre la mesa cuatro ejes fundamentales:

1. Una estructura nacional de fundadores organizada en las 32 entidades.

2. Expedientes de integridad con pruebas documentadas de corrupción de los “pseudomorenistas”.

3. Selección de candidatos desde las bases, con arraigo real.

4. Un proyecto estratégico de comunicación para unificar la narrativa de la 4T.

El mensaje es claro para la nueva dirigencia: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Si Luisa Alcalde y la presidenta hablan en serio, encontrarán en nosotros no obstáculos, sino los brazos que han sostenido esta transformación desde antes de que existiera Morena.

Nos vemos el sábado.

El pueblo unido jamás será vencido.