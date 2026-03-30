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Geovanna Bañuelos - ROSAURA ERNESTINA RINCÓN DELGADO

Geovanna Bañuelos

Análisislunes, 30 de marzo de 2026

Contra el feminicidio

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En México, la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado ni circunstancial. Es una expresión profunda de desigualdad estructural que, en su forma más extrema, se traduce en feminicidio

Cada mujer asesinada es una vida truncada, una familia rota y una deuda más del Estado con la justicia. Durante años, nuestro país ha avanzado en el reconocimiento jurídico del feminicidio

Desde su tipificación en 2012, se ha construido un andamiaje legal que busca proteger a las mujeres contra este delito, que no es un homicidio como los demás; estos responden a razones de género, violencia y subordinación histórica. 

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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