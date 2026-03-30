Contra el feminicidio

En México, la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado ni circunstancial. Es una expresión profunda de desigualdad estructural que, en su forma más extrema, se traduce en feminicidio.

Cada mujer asesinada es una vida truncada, una familia rota y una deuda más del Estado con la justicia. Durante años, nuestro país ha avanzado en el reconocimiento jurídico del feminicidio.

Desde su tipificación en 2012, se ha construido un andamiaje legal que busca proteger a las mujeres contra este delito, que no es un homicidio como los demás; estos responden a razones de género, violencia y subordinación histórica.