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Felipe Arizmendi

Análisisdomingo, 22 de marzo de 2026

Conversión eclesial: los pobres

HECHOS.- Estamos en Cuaresma, oportunidad que Dios nos ofrece para revisar qué de nuestra vida personal y eclesial no es acorde con el camino de Jesús. 

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Obispo Emérito de San Cristóbal de las Casas

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