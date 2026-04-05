Encuentro de traductores indigenas

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Felipe Arizmendi

Análisisdomingo, 5 de abril de 2026

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La Virgen de Guadalupe no usó el castellano, sino el náhuatl. 

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