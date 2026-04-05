Encuentro de traductores indigenas











Ciudad de Mexico , 5 de abril de 2026 Ver más periódicos

Durante esta semana, en la ciudad de México junto a la Basílica de Guadalupe, hemos realizado el II Encuentro sobre traducciones y adaptaciones litúrgicas indígenas, con el objetivo de compartir experiencias de las diócesis, analizar criterios bíblicos, litúrgicos y culturales sobre traducciones y adaptaciones litúrgicas, y proponer procesos para seguir la inculturación de la liturgia en los pueblos originarios.

Participaron 91 personas de las etnias zapoteca, otomí, maya, mixteca, purépecha, náhuatl, tseltal, totonaca, rarámuri, ténec, tsotsil, mam, popoluca, mixe, chinanteca, mazahua, chatina, amuzgo, ch’ol y wixárika. De Bolivia vino alguien de la cultura guaraya; de Colombia, de las cuturas embera y tucano; de Guatemala, de la cultura mam y maya chuj.

Nos acompañaron Mons. Aurelio García, Subsecretario del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Mons. Víctor Sánchez, arzobispo de Puebla y Presidente de la Comisión de Pastoral Litúrgica, y Mons. Adolfo Castaño, obispo electo para Atlacomulco y Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Profética. Además, los obispos responsables de las Dimensiones Episcopales de Liturgia, Mons. Raúl Gómez, arzobispo de Toluca; de Doctrina de la Fe, Mons. Guadalupe Antonio Ruiz Urquín, Prelado de Huautla; de Animación Bíblica de la Pastoral, Mons. Gonzalo Alonso Calzada, obispo de Tehuacán, de Pueblos Originarios y Afrodescendientes, Mons. José Hiraís, obispo de Huejutla, y de Educación y Cultura, el Pbro. Eduardo Corral, secretario de dicha Dimensión, en nombre del obispo.

Es de resaltarse el acompañamiento del Dicasterio para el Culto Divino, porque sentimos que no estamos haciendo algo indebido. Roma nos da normas e indicaciones, pero no para juzgar y condenar, sino para abrirnos caminos. Durante algunos años, no lo percibíamos así; por ello fue muy emotivo comprobar su cercanía y su disponibilidad para ofrecernos criterios sólidos y seguros. El Dicasterio nos acompaña, nos comprende y nos anima.

Fue muy alentador comprobar la respuesta tan entusiasta de quienes tienen interés en dar este servicio a nuestros pueblos originarios. Yo había calculado que participarían unas 35 personas, y vinieron 91. Otros más querían llegar, pero ya no había espacio. Y quiero resaltar la presencia viva y activa jóvenes, lo cual nos da garantía de continuidad, y también de un buen número de mujeres, lo que nos garantiza fidelidad a las culturas, pues aunque algunas no hayan terminado ni la educación primaria, llevan el idioma en su corazón y lo defienden con todas sus entrañas.

La Encarnación es modelo de inculturación: “La Palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros” (Jn 1,14). Jesús es el camino de la Iglesia. La Encarnación del Hijo eterno del Padre se continúa en la encarnación de la Iglesia en las culturas, por obra del Espíritu Santo. La inculturación es una consecuencia y una expresión de la Encarnación. El Verbo eterno del Padre se encarnó en una cultura y en un idioma marginados, el arameo. Conocía el hebreo, la lengua dominante, pero su idioma materno era el arameo.