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Elizabeth Albarran (2)

Elizabeth Albarrán

Análisislunes, 13 de abril de 2026

Desaforada / Salud Universal: Un derecho constitucional con pies de plomo

Alertas rojas

Cruda realidad

Más que celebrar la sustitución de un carnet por una credencial, urge replantear la estructura laboral del país. Estamos construyendo un sistema de salud universal sobre los hombros de una minoría formal que decrece.

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