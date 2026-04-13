Desaforada / Salud Universal: Un derecho constitucional con pies de plomo











Ciudad de Mexico , 13 de abril de 2026 Ver más periódicos

Por muchos años, México vivió con un sistema de salud público fragmentado. El acceso a clínicas y hospitales estaba condicionado: si trabajabas para una empresa, te correspondía el IMSS; si lo hacías para el gobierno, el ISSSTE. Esta estructura dejaba fuera a la mayoría, pues en nuestro país más del 50% de la población ocupada opera en la informalidad.

Históricamente, quienes quedaban al margen de este esquema accedían a la salud a través de programas sociales: el Seguro Popular, el extinto INSABI y, ahora, el IMSS-Bienestar. Sin embargo, el paradigma cambió en mayo de 2024 con la reforma al artículo 4 de la Constitución, elevando a rango constitucional el acceso a la atención médica, hospitalaria y medicamentos gratuitos para cualquier nacido en territorio nacional.

Para operativizar este ideal, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó recientemente la credencial del Servicio Universal de Salud, un documento que funciona como identificación oficial y reemplaza a los antiguos carnets. Bajo este nuevo esquema, cualquier mexicano, por el simple hecho de serlo, puede acceder a los servicios del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar. ¿Pero a qué costo? ¿Cómo se sostendrá un sistema universal con las aportaciones de unos cuantos?

Los balances financieros del IMSS y del ISSSTE son, en gran medida, espejismos contables. Si bien el primer bimestre arrojó un superávit de 93,755 millones de pesos para el IMSS, este saldo no es producto de una operación sana, sino de masivas transferencias del Gobierno Federal.

La realidad es que el instituto se ha convertido en una maquinaria de pago de pasivos: de los 234,486 millones de pesos gastados al cierre de febrero, el 68% se destinó exclusivamente al pago de pensiones y jubilaciones. En términos llanos: las cuotas de seguridad social que pagan empresas y trabajadores ya no alcanzan ni para cubrir a quienes ya se retiraron, mucho menos para financiar la infraestructura médica de los nuevos beneficiarios universales.

La situación del ISSSTE es aún más crítica. Sus ingresos por cuotas apenas rozan los 14,732 millones de pesos, una cifra minúscula frente a un gasto que supera los 109,000 millones. De ese monto, 85,613 millones se consumieron en pensiones. La brecha entre lo que se recauda y lo que se gasta es un recordatorio de que el presupuesto público tiene un límite. ¿Cuánto más podrá el erario sostener estas transferencias antes de que el sistema colapse bajo su propio peso?

Los datos no mienten: en el primer trimestre del año se generaron apenas 207,604 empleos formales, la cifra más baja para un periodo similar desde la pandemia de 2020. De las 61 millones de personas con capacidad para trabajar en México, solo 22.72 millones están afiliados al IMSS y realizan aportaciones. El “boquete” financiero es evidente.