El delito de feminicidio
Se anticipa unificar en una sola ley los elementos y los diversos criterios para acreditar el tipo penal, los agravantes y sanciones diferenciados y la desigualdad en los criterios de investigación. Tienen 180 días para presentarla.
Se necesita resolver las disparidades entre las leyes locales, pero sobre todo se necesita se reconozca que las mujeres no somos cosas, objetos que se pueden prescindir cuando no las pueden controlar. Porque por eso las matan.
Defensora de derechos humanos