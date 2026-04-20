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Angélica de la Peña

Análisislunes, 20 de abril de 2026

¿Y dónde estuvo la secretaria?

La Secretaría de las Mujeres tuvo como su primera presidenta a Citlalli Hernández. Duró en su cargo un año y tres meses. Un somero balance del ejercicio de su administración, la verdad, dejó mucho por desear.

Ahora la exsecretaria regresa de nuevo a su militancia partidista -que nunca dejó- para encargarse de una comisión de elecciones de su partido Morena. 

Recordemos que fue una sorpresa que fuese nombrada para este cargo porque no tenía la especialidad y experiencia que se requiere para esta Secretaría. Puede tener otras virtudes, pero para esta función, ratificamos no fue así.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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