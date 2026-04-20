¿Y dónde estuvo la secretaria?

La Secretaría de las Mujeres tuvo como su primera presidenta a Citlalli Hernández. Duró en su cargo un año y tres meses. Un somero balance del ejercicio de su administración, la verdad, dejó mucho por desear.

Ahora la exsecretaria regresa de nuevo a su militancia partidista -que nunca dejó- para encargarse de una comisión de elecciones de su partido Morena.

Recordemos que fue una sorpresa que fuese nombrada para este cargo porque no tenía la especialidad y experiencia que se requiere para esta Secretaría. Puede tener otras virtudes, pero para esta función, ratificamos no fue así.