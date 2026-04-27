La visita de Volker Türk

El señor Volker Türk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estuvo en México la semana pasada. Fue invitado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, y su visita suscitó opiniones encontradas.

Llega a nuestro país justo cuando se está inscribiendo en el Orden del Día de la Asamblea General de la ONU el caso de la desaparición forzada en México solicitada por el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas cuyo funcionamiento se fundamenta en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas. La desaparición de personas es una emergencia humanitaria de la que no se ocupa el gobierno.

Recordemos que desde 2012 el Comité constató que este delito venía creciendo, y en 2025 señaló que es generalizado, sistémico y continuo. No hay manera de que el Estado no sea señalado mínimamente por aquiescencia, es decir, que aún sabiendo que se perpetran las desapariciones, no hace nada para evitarlo, sino por el contrario lo deja ser.

Türk, tiene una trayectoria inscrita en la defensa de los derechos humanos de personas migrantes. Conoce el funcionamiento de las Naciones Unidas en primer plano, de manera que sabe la trascendencia de que por primera vez se aplique el Artículo 34 de la Convención a un país.

En el gobierno dicen que no está suave que el nombre de la Presidenta se vincule con la grave situación de desaparición forzada. Y ciertamente se esperaba una posición más contundente de Türk frente a este delito inscrito como una grave violación a los derechos humanos, secundando al Comité, lo que significaba estar sin lugar a dudas, del lado de las familias de personas desaparecidas.

El señor Türk señaló en su informe el último día, que en las entrevistas que tuvo con organizaciones de la sociedad civil, la impunidad era el mayor reclamo. También refirió a la desaparición forzada como un desafío doloroso, y que estas tragedias deben ir más allá de opciones políticas.

Su visita coincidió con la realización de un Foro sobre desaparición forzada organizado en la Cámara de Diputados por el Foro Nacional de Ex Legisladoras y Ex Legisladores y el Dip. Federico Doring. Se escuchó a Santiago Corcuera, José Antonio Guevara, Michael Chamberlain, Jacobo Dayán, y a las madres buscadoras María Herrera y Guadalupe Aguilar.

No se puede negar que parte del origen de la crisis humanitaria que ha provocado este delito tiene que ver con su politización. Fue precisamente el gobierno de Morena desde el 2018 quien descalificó a los gobiernos pasados pero no hizo nada para resolverlo, aunque en campaña López Obrador haya prometido su solución.

En las demandas de solución nunca se ha excusado al gobierno de Calderón porque fue precisamente durante su gobierno, el comienzo de la incidencia de la desaparición de personas, coincidiendo con la militarización de la seguridad pública y la guerra contra las drogas. El mayor desacierto fue el prejuicio de que quienes desaparecen estaban vinculados a los cárteles.