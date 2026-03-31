El Observador / El ajuste que viene

Aún es temprano, pero la pregunta ya es inevitable: ¿se está configurando un nuevo año de bajo crecimiento? A la luz de las cifras recientes y del giro en el entorno global, apunta cada vez más hacia el sí.

El cambio de narrativa es relevante porque la economía mexicana está profundamente acoplada al ciclo manufacturero estadounidense. Si Estados Unidos se desacelera, México difícilmente escapará.

Algunos analistas aún confían en que el nearshoring amortigüe el golpe. Sin embargo, este proceso ha sido más gradual de lo esperado y depende de condiciones externas favorables y de certidumbre interna que aún no se consolida.

Con la entrega de los Precriterios de Política Económica 2027 al Congreso, veremos si el Gobierno federal opta por una posición prudente y creíble en medio de la conmoción global.