El observador / Contracción a la vista ¿y el plan?

Las cifras más recientes del INEGI, publicadas ayer, van en esa dirección: la fuerte caída de enero, el rebote insuficiente de febrero y el estancamiento previsto para marzo dibujan un inicio de año débil. El Indicador Oportuno de la Actividad Económica estima que en febrero la actividad creció 0.51% mensual -revisado al alza-, pero en marzo habría caído -0.01%. El problema es que el desplome de enero (-0.92%), sobre todo en la industria (-1.08%), sigue sin compensarse.

Por sectores, la economía apenas se mueve. El comercio y los servicios crecieron 0.45% mensual en febrero, pero se habrían estancado en marzo (-0.05%). La industria, por su parte, registró incrementos marginales de 0.40% y 0.12%. A esto se suma un consumo privado -más de dos terceras partes del PIB- prácticamente detenido: 0.21% en febrero y 0.03% en marzo, tras desplomarse -1.55% en enero. En conjunto, la economía se habría frenado en seco en el primer trimestre.

El 30 de abril, el INEGI confirmará si hubo contracción, algo que luce muy probable. De ser así, los pronósticos comenzarán a recortarse, dejando al gobierno más aislado en su expectativa de 2.3% anual y con crecientes riesgos para sus metas fiscales, cuestión que podría detonar advertencias desde las calificadoras de riesgos.

Diversos economistas del sector privado ya advierten sobre el enfriamiento del consumo, las persistentes presiones inflacionarias, la debilidad en la demanda interna y la inversión. De hecho, el consenso de pronósticos se ajustó de 1.5% a 1.4% de crecimiento para el año, tras el mal dato de enero.

Pero hay un ángulo adicional que empieza a pesar y que complica aún más el panorama: la creciente intervención del gobierno en los precios. Los controles sobre gasolinas, diésel, tortillas y productos de la canasta básica ya muestran señales de tensión en la oferta. Incipientemente se observan episodios de desabasto focalizado, un síntoma clásico cuando los precios dejan de reflejar las condiciones de mercado.

El caso de los combustibles es ilustrativo. El subsidio a la gasolina Magna y al diésel ha distorsionado los precios relativos: aumenta la demanda de Magna, mientras que el encarecimiento del diésel -clave para el transporte- empieza a filtrarse en los costos logísticos. El resultado es una presión de inflación por costos que, sin ser necesariamente tan severa como la de 2022, erosiona márgenes, encarece bienes y golpea el consumo en un momento particularmente frágil.

Y lo que viene no ayuda. El segundo trimestre ya se anticipaba complicado por la renegociación del T-MEC, que añade aún más incertidumbre a la inversión. A ello se suma la tensión en Medio Oriente, que presiona los precios energéticos y agrava un consumo que ya venía desacelerándose.

En este contexto, la respuesta del gobierno sigue siendo reactiva y miope, anclada a inercias heredadas. Y no se trata solo de relevar funcionarios de alto nivel -aunque varios, producto de la fallida fórmula de 10% experiencia y 90% lealtad, muestran claros signos de rebase y otros simplemente brillan por su ausencia-, sino de reconocer la magnitud del problema y ejecutar, con urgencia, ajustes pragmáticos.