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Samuel García

Análisismartes, 21 de abril de 2026

El observador / Contracción a la vista ¿y el plan?

La economía mexicana arrancó 2026 con el pie izquierdo. Todo apunta a que el primer trimestre cerró en contracción.

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