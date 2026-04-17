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Fausto Carbajal

Análisisviernes, 17 de abril de 2026

El Papa y la guerra

Aun así, no deja de llamar la atención el giro que ha tenido la diplomacia vaticana en las últimas semanas. En particular, el Papa León XIV ha adoptado una postura en contra de la guerra que asombra lo mismo por su serenidad que por su firmeza. 

Es necesario –y francamente inspirador– que el Papa siga respondiendo preguntas de manera directa y sin ambages. Sobre todo si contribuyen a navegar la incertidumbre de la actual transición geopolítica global y los riesgos que ésta conlleva.  

Discanto: Por mucho tiempo nos dijeron que las sociedades seculares serían más felices, sabias, libres y verdaderas. Por mucho tiempo nos mintieron. 

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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