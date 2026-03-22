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Hugo Hernández

Análisisdomingo, 22 de marzo de 2026

Entre piernas y telones / “In the Heights”

Hoy, en un montaje estudiantil, pero profesional en más de un sentido, cierra su breve temporada en el Foro Cultural Chapultepec.

Por falta de espacio sólo nombraré a los protagonistas, pero el aplauso es para todo el elenco: Urbano del Río, Katya Avendaño, José Pablo Villarreal, Paola Carlin, Joe Torbell, Diego Padrón, Néstor Cortés, Daniela García, Sofía Paz.

Y apunté que se trata de un montaje profesional porque todo el equipo creativo está integrado por algunos de los artistas más importantes del teatro musical actual en nuestro país.

Mauricio García Lozano es el director de escena, labor que realiza alimón con Miguel Santa Rita; Jacobo Toledo es el responsable de la coreografía; la traducción y adaptación es de Enrique Arce, José Sampedro y Omar Rodríguez.

“In the Heights” ofrece hoy domingo una última función, esperemos que por ahora, a las 18:00 horas.

¡Vale muchísimo la pena!

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