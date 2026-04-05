Entre piernas y telones / “La pasión”

Rodrigo González y Raúl Tamez forman una pareja para la cual el calificativo perfecta, se queda corto.

En lo individual cada uno tiene logros de los cuales todos los mexicanos debemos sentirnos muy orgullosos, pues sus múltiples premios internacionales no oólo los engrandecen a ellos, sino también --como presumimos algunos--, ponen en alto el nombre de nuestro país.

A partir de “La pasión según San Mateo”, de Johan Sebastian Bach, Rodrigo González ha creado esta puesta en escena MARAVILLOSA, así con mayúsculas.

“El movimiento fusiona distintos estilos dancísticos como el contemporáneo, la danza clásica y la danza butho, contrastando a los personajes y a los momentos cruciales de la historia que narran”.

Y esa historia que narran es la que todos conocemos: los últimos días de Jesús de Nazareth, hasta su crucifixión y muerte.

Lo que ha logrado Rodrigo, como director y coreógrafo, es realmente sublime: cada escena, cada momento, cada personaje transmite toda la fuerza y el dolor de las situaciones.

Al equipo creativo hay que sumar el trabajo invaluable de Alma Edith Fierro (productora ejecutiva), Claudia Desimone (productora huésped), Jasso Hernández (asistente de dirección), y Álvaro Pérez (ensayador).

Terminó la temporada de “La pasión”, pero estamos seguros que el año próximo podremos disfrutar una vez más de este gran montaje.

¡Bravo Rodrigo! (quien está ahora en el extranjero montando una versión de “El principito”); ¡bravo Raúl! (quien por cierto se recupera de una lesión, requiere de una operación y debiera ser apoyado por las instituciones culturales).

Rodrigo González y Raúl Tamez: una pareja perfecta que engrandece el arte en México.