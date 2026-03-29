Entre piernas y telones / “Misterio bufo”

Lo conocí hace más de 40 años y desde entonces es parte muy importante de mi vida. Nuestro encuentro sucedió en Coyoacán, más exactamente en la plaza de Santa Catarina, en el teatro del mismo nombre.

Ahora, aunque ya no está en este plano terrenal, sigue vivo. Y tan es así que el mundo entero celebra su primer centenario, que se cumplió concretamente el pasado martes 24 de marzo, fecha del nacimiento en 1926 del gran maestro Dario Fo.

Luego para confirmar mi fascinación por ese dramaturgo pude ver “Pareja abierta”, “No tengo no pago”, “La señora de su casa”, “El rapto de Francesca”, “La mueca del miedo”, y otras más de su autoría.

Ahora es Ricardo Zárraga quien, como lo hizo Fo en su momento, se presenta en una puesta en escena unipersonal.

Cuatro son los misterios (el texto original es más largo) que Ricardo presenta en su propuesta: “El nacimiento del juglar”, “Moralidad del ciego y el tullido”, “El loco y la muerte”, y “La resurrección de Lázaro”.

Gracias y felicidades una vez más a Ricardo Zárraga por permitirnos, por permitirme, ver un “Misterio bufo” a la altura del gran texto que supera ya muchas décadas de vida, y que sigue tan vivo como en su nacimiento.