¿Estamos perdiendo las tradiciones?

Una tradición se puede definir como una costumbre o creencia arraigada que se ha transmitido de generación en generación. Las tradiciones y rituales se distinguen por cargar consigo un significado, más allá que solo la acción que se realiza.

A medida que las ciudades se expanden y los estilos de vida se modernizan, las generaciones más jóvenes se alejan de sus raíces culturales. Suele ser más difícil conservar tradiciones en grandes centros urbanos a comparación de pequeñas ciudades.

“Los rituales nos dan la sensación de ir más allá de lo ordinario, de vivir un momento que trasciende lo común, transformando los eventos en algo especial y significativo”, afirma Gabriel.