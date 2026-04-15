Gasto: nuevas reglas, riesgos conocidos

El Congreso de la Unión reformó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, además aprobó la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, ambas con el objetivo de establecer nuevas reglas para el manejo del gasto público y la inversión.

La Ley de Inversión en Infraestructura generó polémica al contemplar la posibilidad de usar recursos de las administradoras de fondos para el retiro (Afore) hacía proyectos gubernamentales. Sin embargo, no se estableció ninguna obligación para destinar un porcentaje de los ahorros de los trabajadores a obras públicas. También se entregaron los PreCriterios Generales de Política Económica, la primera estimación de la Secretaría de Hacienda sobre cómo vislumbra el cierre de 2026 y comienzo de 2027. El mensaje principal: controlar la deuda pública, el déficit y una política de gasto restringido.

Se identifican tensiones. Por un lado, reformas y legislación para generar certeza sobre la inversión, y por el otro, el anuncio de restricciones al gasto y obra públicos. El dilema se traslada al ámbito normativo. La nueva Ley y la reforma a la Ley de Presupuesto se debaten entre reglas flexibles para impulsar la inversión y la gobernanza sobre las finanzas públicas para evitar que se conviertan en una caja negra sin rendición de cuentas.

Dentro de las reglas que pueden marcar una diferencia está la incorporación de proyectar compromisos de pago a cinco años en el Presupuesto de Egresos, no solamente para el ejercicio fiscal inmediato. Aunque los compromisos plurianuales ya estaban contemplados en la regulación, su manejo se limitaba al corto plazo. Ahora, se amplía el alcance al fortalecer la planeación presupuestaria, especialmente en proyectos de infraestructura o inversión mixta. Este cambio permite la habilitación a que se comprometan recursos de administraciones futuras. Este cambio también reduce el control de los diputados sobre el gasto público.

De acuerdo con el análisis de México Evalúa, otro cambio importante es la agilidad operativa que se otorga a las dependencias para iniciar procesos de contratación sin contar con disponibilidad presupuestaria inmediata. Esta nueva regla permite adelantar etapas administrativas y reducir los tiempos entre la planeación y la implementación, útil para la realización de proyectos prioritarios. Sin embargo, la regla podría generar incertidumbre para las empresas participantes y en consecuencia el encarecimiento de las ofertas o barreras a la competencia.

Contablemente hay cambios importantes. Se deja de considerar como gasto corriente lo destinado a los programas sociales establecidos en la Constitución y los sueldos y salarios en funciones de salud, educación y seguridad pública. Esto significa que estos gastos ya no estarán sujetos a la regla que limita su crecimiento al comportamiento del PIB. México Evalúa menciona que la parte del gasto sujeta a restricciones se reduce significativamente al pasar del 42% a solo 27% del gasto total. El otro cambio se refiere al balance presupuestario. Se elimina la referencia que vinculaba el endeudamiento con el gasto de inversión productiva. Es decir, destinar deuda pública al pago de inversión (que generaba crecimiento económico), no al pago de gastos corrientes (operación cotidiana).