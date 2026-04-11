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Joel Hernández Santiago

Análisissábado, 11 de abril de 2026

Hojas de papel volando / ‘Ni que perfumaras tanto…’

El ser humano huele a ser humano… a veces –dependiendo de su estado de ánimo y del estado de ánimo de quienes se le aproximen, tiene un aroma particular.

Ahora bien, vamos por partes, como dijera el vendedor de pollos: Hay diferencias entre ambas etiquetas de Agua de Colonia:

Pero bueno. Todo esto porque el ser humano quiere oler bien. Quiere estar bien y quiere que los otros no le hagan el fuchi y sí, por el contrario, le hagan el “Son tus perjúmenes, mi bien, los que me sulibeyan…”.

Perfume de gardenias tiene tu boca; bellísimos destellos de luz en tu mirar…”

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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