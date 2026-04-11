Hojas de papel volando / ‘Ni que perfumaras tanto…’











Ciudad de Mexico , 11 de abril de 2026 Ver más periódicos

Puede oler a fragancias únicas que lo envuelven en vientos aromáticos inigualables… o deplorables si es el caso. Pero en general el aroma humano tiene orígenes emocionales, como describe Patrick Süskind en su obra “El Perfume”.

En su obra, para el autor alemán el “mejor” perfume, es la obra maestra y definitiva del protagonista Jean-Baptiste Grenouille; un perfume que no tiene nombre comercial, sino que es una creación única diseñada para manipular las emociones humanas y generar amor absoluto.

Ese perfume –según Grenouille-- se caracteriza por contener la esencia de 25 jóvenes vírgenes (la más importante en la obra es Laure Richis). Al ponérselo, Grenouille logra que todos a su alrededor lo adoren, lo consideren un ser “angélico” y superior, superando el asco que antes le tenían.

Se describe como un aroma tan rico, equilibrado y mágico que hace parecer insignificante cualquier otra fragancia creada antes. El perfume final funciona como una “melodía de seducción” tan potente que, al ser aplicado en exceso, provoca un frenesí amoroso que lleva a la destrucción del protagonista.

Y es que en general el ser humano siente la necesidad de oler distinto. De oler a lo que su propia emoción le indica y su ilusión por ser aceptado por el mundo que le rodea. Porque es cierto que el perfume, como la ropa, es utilizado para sentirse satisfecho con uno mismo, pero también para ser aceptado y degustado por los demás.

Quienes utilizan el perfume para expresarse, lo hacen para que el propio cuerpo humano anule sus aromas naturales, pero también porque quiere la proximidad ajena. La proximidad de los demás, pero sobre todo la proximidad del objeto de sus deseos.

En todo caso ¿a qué huele el ser humano? Y aquí lo que dicen los libros: “El olor natural del cuerpo se denomina comúnmente olor corporal u olor axilar. Se produce cuando las bacterias de la piel descomponen el sudor de las glándulas apócrinas. Cuando este olor es fuerte o desagradable debido a una degradación excesiva, se le conoce médicamente como bromhidrosis.” (¡Gulp!)

Y sigue: “El sudor en sí es inodoro, pero la interacción con bacterias y la descomposición de aceites naturales produce el olor. El olor corporal también puede contener sustancias químicas conocidas como feromonas, que influyen en la atracción y el comportamiento social. El cambio en el olor corporal con la edad se debe a la producción de una molécula llamada 2-nonenal [¡Sic!], que aparece al oxidarse los ácidos grasos en la piel. La genética, la dieta (ajo, cebolla, alcohol), la higiene y las hormonas influyen en el aroma personal…”

Así que el ser humano tiene aromas particulares que lo hacen ser aceptado o repudiado, dependiendo de la genética, del comportamiento corporal, de la dieta y el sistema hormonal. Porque esto es así. ¿Cuántas veces ha ocurrido que alguien se acerca y huele “a león-tigre-pantera-oso-conejo-…? (Y no se da cuenta) Y uno busca hablar con esa persona de perfil y con aire en contra.

O como los vaqueros que –según las películas del oeste gringas— aparecen por el pueblo en el desierto, y de tal talante que al llegar patean la puerta del ‘Saloon’ para mostrar su fiereza, aunque lo que muestran también son sus olores apestosos de semanas de no bañarse por andar cabalgando en las llanuras.

Y por eso, para no estar en la incertidumbre –porque “¡Ay, cómo es cruel la incertidumbre!” de si uno huele bien o no, si los demás hacen fuchi cuando llegamos o nos sonríen y nos invitan un café, entonces el ser humano inventó los perfumes… los aromas…

Pero ya aquí mismo hemos hecho un tratado (ejem) de los perfumes y su origen y destino. Sin embargo hay otros aromas que el ser humano ha inventado para oler a fragancia de campo primaveral, como son las Aguas de Colonia.

Las Aguas de Colonia son una especie de perfume, pero más ligero, más suave y tenue, más para despertar y sentirse flotar en el aire campirano, soleado y luminoso, así como Peter Pan si se es varón, o como Campanita, si se es ella. Esto es: A diferencia de los perfumes modernos de alta concentración, la colonia es ligera, fresca y considerada incluso con propiedades casi medicinales en su época.

Fue inventada por el italiano Giovanni Maria Farina (1685-1766) en 1709, ahí mismo, en la ciudad de Colonia, Alemania, de ahí el nombre genérico. En el inicio el agua de Colonia de Farina, fue Inspirado en la frescura de su Italia natal, creó una fragancia ligera y cítrica que vino a revolucionar la perfumería europea (agua, alcohol y esencias), convirtiéndose en el aroma favorito de la nobleza. Y ya se sabe que la nobleza, con todo y esa nobleza, también tenían aromas incróspitos, crepusculares y fétidos.

Así que el buen Farina, quien se había establecido en Colonia, buscaba crear un aroma que le recordara a una mañana de primavera italiana, con cítricos como limón, bergamota, naranja, hierbas y azahares tras la lluvia… (Ejem)… por cierto… alertas… cuidado… aclarar: la bergamota es un cítrico (híbrido de naranja amarga y limón) originario del sur de Italia, fundamental en perfumería por su aroma fresco, chispeante, floral, ‘amargo y dulzón’, como el “Farolito” de Agustín Lara.

Esto es: Según me platica mi amiga Ana Luisa, sabia entre las sabias, a principios del siglo XVIII, los perfumes eran densos, almizclados y aceitosos. El agua de Colonia de Farina introdujo una ligereza refrescante, totalmente nueva en la época.

Así que la llamó Eau de Cologne en honor a su ciudad adoptiva, convirtiendo a esta ciudad alemana en sinónimo de perfume. Esta agüita de las verdes plantas, conquistó a las cortes europeas. Personalidades como Napoleón Bonaparte, la reina Victoria y el gran Johann Wolfgang Von Goethe fueron usuarios frecuentes de este líquido perfumado.

Así que el término de Agua de Colonia se generalizó, pronto surgió la competencia de Farina: nació el agua de colonia “4711” otro referente histórico posterior. Esto es: En 1792, Wilhelm Mülhens comenzó a fabricar otra famosa versión en la misma ciudad, tras recibir supuestamente la receta de un monje. Le llamó “4711” por el número de la casa donde se producía.

Farina 1709 es –a decir de los sabios aromatistas- una sofisticación cítrica-floral. Utiliza una base de bergamota muy refinada, combinada con notas de limón, naranja, cidra y pomelo. Su diferencial clave es el uso de notas florales y herbáceas sutiles que le otorgan una estructura más redonda y elegante, diseñada para evocar la frescura de una mañana italiana. (Ejem. ¿Qué tal?)

En tanto que “4711” es un ícono del Agua de Colonia alemana. Se inclina hacia un perfil cítrico-aromático y revitalizante. Aunque comparte el limón, la naranja y la bergamota, su fortaleza se apoya fuerte en el romero y la lavanda. “Su fondo introduce notas de neroli y petit grain, lo que le da un carácter más punzante y terapéutico, ideal como tónico refrescante tras el baño.” (Y para que esto suceda, hay que bañarse).

En ambos casos, como luego en las muchas Aguas de Colonia de distinta etiqueta, es una fragancia más ligera que el perfume hecho y derecho. Usualmente tiene una concentración de aceites entre el 2 por ciento y el 5 por ciento.

Esto significa que su aroma es más sutil y se evapora más rápido que el perfume, que tiene una concentración de entre el 20 por ciento y el 30 por ciento de aceites perfumados, lo que le permite ofrecer una duración excepcionalmente larga en tanto que la Colonia por ser más ligera se evapora más rápido, entre dos a cuatro horas.