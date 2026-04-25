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Joel Hernández Santiago

Análisissábado, 25 de abril de 2026

Hojas de papel volando / De Tchaikowsky o la incomprensión

No, para nada. Las obras de arte no son moco de pavo ni cualquiera las puede hacer… o como dijera Anthony Quinn: “Si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría”. 

Hacer una obra de arte requiere, sí, un poquito de gracia y otra cosita; digamos que un cinco por ciento de inspiración y 95 por ciento de transpiración. Eso es. 

Truman Capote lo dijo así: “Cuando Dios te da un don también te entrega un látigo, y la sola función de ese látigo es la autoflagelación…”

Y así, compositores creativos y artistas de todos los niveles en distintas etapas de la historia de la música universal.

Pero en contraposición Tchaikowsky hizo obras incomprendidas

Otro caso es el concierto para violín y orquesta. Es una de las obras más significativas y populares de Tchaikowsky

Lo escribió en Clarens, Suiza, un lugar al que acudió para escapar de una de sus muy frecuentes crisis emocionales. Se había divorciado y temía la reacción del público ruso, extremadamente conservador. 

Eduard Hanslick lo llamó “largo y pretencioso” y dijo que el mismo “nos puso cara a cara con la repugnante idea que la música puede existir para heder al oído”.

“No he encontrado nada—ni religión ni filosofía-, que alivie mi alma atribulada. Pero me volvería loco si no fuera por la música”.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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