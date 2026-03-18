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Patricia González Miranda

Análisismiércoles, 18 de marzo de 2026

La violencia digital también es violencia

La violencia digital existe. Y sus efectos son profundamente reales.

Por eso es fundamental reconocer que la violencia digital no es un tema menor ni un simple “debate de redes”. Es un problema de derechos, de convivencia democrática y de seguridad.

Las democracias modernas enfrentan un desafío complejo: proteger el derecho a opinar, criticar y debatir, pero también establecer límites frente a conductas que dañan, amenazan o vulneran la dignidad de las personas.

No se trata de censura. Se trata de responsabilidad.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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