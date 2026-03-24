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COPARMEX

Análisismartes, 24 de marzo de 2026

La voz de la IP / Seguridad e inversión; no una reforma electoral sin consenso

Por Fernando Sánchez Argomedo

El bienestar de los mexicanos no admite distracciones. Primero lo primero. #OpinionCoparmex

Consejero y Presidente de la Comisión de Bienestar e Impacto Social de COPARMEX Nacional.

@fsargomedo

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