Nosotrxs: el sueño persiste

Somos una organización de productos de un sueño. El sueño de pensar que podemos construir un mundo mejor. El sueño de creer que si nos unimos y nos mezclamos con otras agrupaciones de soñadores podremos alcanzar metas más lejanas.
El secretario General de la Asociación, Luis Armando González, reconoció la necesidad de esta instancia para evitar paros estudiantiles así como la prevención de la violencia dentro y fuera de los planteles
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Así lo hemos hecho durante casi una década y es de reconocer que hemos cumplido varios objetivos . En el camino nos hemos encontrado con otras y otros que nos han acompañado del brazo en nuestras luchas y también nos hemos sumado a otras que no habíamos imaginado.
Sin embargo, en 2025 nos enfrentamos a diversos obstáculos, siendo el económico el más significativo. La reducción de financiamiento de diferentes agencias y fondos internacionales impactó de manera significativa en nuestro trabajo, debido a que muchas organizaciones internacionales cerraron proyectos y dejaron de destinar recursos a las organizaciones de la sociedad civil. Esta situación generó una presión constante, lo que nos llevó a pensar si tendríamos que pausar nuestras causas y dejar de acompañar a las otredades a las que, durante todo este tiempo, hemos respaldado en su lucha.
En ese escenario, a finales de 2025, a segundos de “colgar los tenis” decidimos emprender nuevos proyectos en la misma lógica y sentido de nuestros principios, pues las causas no sólo no han desaparecido, sino que se han fortalecido . Como bien lo planteó nuestro Director Ejecutivo, el doctor Mauricio Merino(https://oem.com.mx/elsoldemexico/analisis/nosotrxs-por-la-democracia-la-resistencia-27381717), en este mismo espacio “en vez de rendirnos, hemos avanzado más: en 2025 pusimos en marcha nuevos programas de formación a través de nuestro Instituto de Formación Cívica, pensando en los gobiernos locales del país, donde la vulneración de derechos es más grave.
Relanzamos con más fuerza nuestro proyecto de apoyo a las trabajadoras del hogar cuyos derechos laborales siguen sin ser respetados. Retomamos, con la UNAM a la cabeza, el observatorio sobre el desabasto de medicamentos e insumos médicos; seguimos colaborando con las organizaciones que se han reunido para buscar caminos de paz; y decidimos iniciar dos proyectos que nos han inyectado nuevas energías: la visibilización de las personas y las comunidades que se han visto forzadas a abandonar sus espacios vitales sin salir del país; y encontramos una nueva forma de defender la igualdad y la democracia a través de una revista digital multimedia, que llamamos El Diluvio (www.revistaeldiluvio.com)”.
El trabajo que realiza Nosotrxs se orienta a la defensa y exigencia colectiva de derechos humanos, a través de diversas herramientas como la pedagogía ciudadana, a fin de incidir en la atención de problemas públicos donde existe una vulneración sistemática de derechos. Nosotrxs impulsa el desarrollo social mediante colectivos y causas sociales, hasta hoy seguimos sosteniendo nuestras causas como la defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar (www.mitrabajocuenta.mx), la lucha por el abasto oportuno, total y gratuito de medicamentos e insumos médicos (www.cerodesabasto.org y www.ocamis.org), la defensa común de las y los médicos en formación, la lucha compartida por construir una cultura de paz; y la formación de nuevos liderazgos para la defensa de la igualdad y la democracia a través del Instituto de Formación Cívica de Nosotrxs.
Camino a cumplir nuestra primera década de existir, no pensamos rendirnos, sino persistir y seguir sumando causas. Una de ellas será la violación múltiple de derechos humanos que genera el desplazamiento forzado interno. Contribuiremos con nuestro conocimiento para profundizar en la problemática y poder crear herramientas e instrumentos de política pública aplicables. Buscamos empujar la creación de un marco legal que no deje en el desamparo a esta población que crece cada día de manera silenciosa, completamente invisibilizada, tanto en los espacios de expulsión, tránsito y como en los de acogida.
Sumado a nuestras causas de siempre, además creamos un amplificador de nuestra voz serio, profundo, coherente para hacer resonar nuestra red de soñadores que camina con Nosotrxs a través de El Diluvio (www.revistaeldiluvio.com). Desde ahí daremos batalla con análisis sobre el contexto que nos rodea y así contribuir al debate como herramienta fundamental de la democracia.
Como se lee, seguimos soñando: nuestra lucha persiste y se fortalece. Aún enfrentamos un camino complejo, primero para superar la crisis y, en segundo lugar, para robustecer nuestras causas mediante la construcción de una amplia red de actores de todos los sectores de la sociedad. Estamos convencidos de que, de manera aislada, somos más débiles, y que para llegar más lejos necesitamos la articulación de todas las fuerzas sociales, en tanto somos corresponsables de su construcción.