Nosotrxs: el sueño persiste











Ciudad de Mexico , 20 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Así lo hemos hecho durante casi una década y es de reconocer que hemos cumplido varios objetivos . En el camino nos hemos encontrado con otras y otros que nos han acompañado del brazo en nuestras luchas y también nos hemos sumado a otras que no habíamos imaginado.

Sin embargo, en 2025 nos enfrentamos a diversos obstáculos, siendo el económico el más significativo. La reducción de financiamiento de diferentes agencias y fondos internacionales impactó de manera significativa en nuestro trabajo, debido a que muchas organizaciones internacionales cerraron proyectos y dejaron de destinar recursos a las organizaciones de la sociedad civil. Esta situación generó una presión constante, lo que nos llevó a pensar si tendríamos que pausar nuestras causas y dejar de acompañar a las otredades a las que, durante todo este tiempo, hemos respaldado en su lucha.

En ese escenario, a finales de 2025, a segundos de “colgar los tenis” decidimos emprender nuevos proyectos en la misma lógica y sentido de nuestros principios, pues las causas no sólo no han desaparecido, sino que se han fortalecido . Como bien lo planteó nuestro Director Ejecutivo, el doctor Mauricio Merino (https://oem.com.mx/elsoldemexico/analisis/nosotrxs-por-la-democracia-la-resistencia-27381717), en este mismo espacio “en vez de rendirnos, hemos avanzado más: en 2025 pusimos en marcha nuevos programas de formación a través de nuestro Instituto de Formación Cívica, pensando en los gobiernos locales del país, donde la vulneración de derechos es más grave.

Relanzamos con más fuerza nuestro proyecto de apoyo a las trabajadoras del hogar cuyos derechos laborales siguen sin ser respetados. Retomamos, con la UNAM a la cabeza, el observatorio sobre el desabasto de medicamentos e insumos médicos; seguimos colaborando con las organizaciones que se han reunido para buscar caminos de paz; y decidimos iniciar dos proyectos que nos han inyectado nuevas energías: la visibilización de las personas y las comunidades que se han visto forzadas a abandonar sus espacios vitales sin salir del país; y encontramos una nueva forma de defender la igualdad y la democracia a través de una revista digital multimedia, que llamamos El Diluvio (www.revistaeldiluvio.com)”.

El trabajo que realiza Nosotrxs se orienta a la defensa y exigencia colectiva de derechos humanos, a través de diversas herramientas como la pedagogía ciudadana, a fin de incidir en la atención de problemas públicos donde existe una vulneración sistemática de derechos. Nosotrxs impulsa el desarrollo social mediante colectivos y causas sociales, hasta hoy seguimos sosteniendo nuestras causas como la defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar (www.mitrabajocuenta.mx), la lucha por el abasto oportuno, total y gratuito de medicamentos e insumos médicos (www.cerodesabasto.org y www.ocamis.org), la defensa común de las y los médicos en formación, la lucha compartida por construir una cultura de paz; y la formación de nuevos liderazgos para la defensa de la igualdad y la democracia a través del Instituto de Formación Cívica de Nosotrxs.

Camino a cumplir nuestra primera década de existir, no pensamos rendirnos, sino persistir y seguir sumando causas. Una de ellas será la violación múltiple de derechos humanos que genera el desplazamiento forzado interno. Contribuiremos con nuestro conocimiento para profundizar en la problemática y poder crear herramientas e instrumentos de política pública aplicables. Buscamos empujar la creación de un marco legal que no deje en el desamparo a esta población que crece cada día de manera silenciosa, completamente invisibilizada, tanto en los espacios de expulsión, tránsito y como en los de acogida.

Sumado a nuestras causas de siempre, además creamos un amplificador de nuestra voz serio, profundo, coherente para hacer resonar nuestra red de soñadores que camina con Nosotrxs a través de El Diluvio (www.revistaeldiluvio.com). Desde ahí daremos batalla con análisis sobre el contexto que nos rodea y así contribuir al debate como herramienta fundamental de la democracia.