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Opinión 51

Análisismiércoles, 8 de abril de 2026

Opinión de Marilú Acosta / La Edad Media en Hermosillo

por Marilú Acosta

Oficialmente hay reconocidos 10 pacientes intoxicados con “suero vitaminado”: 6 muertos, 2 en terapia intensiva y 2 en casa. Existe la posibilidad de que haya más, pero las autoridades no saben dónde buscarlos, ni cómo identificarlos. 

Dos casos se atendieron en el Hospital General de Especialidades (HGE), el cual fue inaugurado en 2021 y costó 2 mil 254 millones de pesos. Por nuevo y millonario aparenta ser bueno. Las apariencias engañan.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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