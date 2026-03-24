Ormuz: seguridad energética global











Ciudad de Mexico , 24 de marzo de 2026 Ver más periódicos

El Estrecho de Ormuz se ha consolidado como uno de los espacios más sensibles de la geopolítica contemporánea. Ubicado entre Irán y Omán, este paso marítimo conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y funciona como un verdadero punto de estrangulamiento del comercio energético global.

Por sus aguas circula cerca de una quinta parte del petróleo consumido en el planeta y aproximadamente el treinta por ciento del crudo transportado por vía marítima. Esta realidad convierte a este estrecho en un corredor estratégico cuya estabilidad influye directamente en el funcionamiento de la economía internacional.

La relevancia del estrecho no radica únicamente en su ubicación geográfica. Se trata de una arteria energética fundamental que permite la salida del petróleo producido por algunas de las mayores potencias energéticas del mundo. Países como Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y el propio Irán dependen de esta vía marítima para exportar grandes volúmenes de hidrocarburos hacia Asia, Europa y América. Cada día transitan por esta zona más de veinte millones de barriles de petróleo, además de gas natural licuado y otros recursos energéticos esenciales para el funcionamiento de la industria global.

Sin embargo, la estabilidad de este corredor marítimo se encuentra condicionada por las tensiones políticas y militares del Medio Oriente. La rivalidad estratégica entre Irán, Estados Unidos e Israel ha generado un entorno de incertidumbre constante en el que incidentes navales, sanciones económicas y demostraciones de fuerza militar se han vuelto recurrentes. En diversas ocasiones, autoridades iraníes han insinuado la posibilidad de restringir el tránsito por el estrecho como respuesta a presiones internacionales. Aunque un cierre total es poco probable, la sola posibilidad de interrupciones genera volatilidad inmediata en los mercados energéticos y financieros.

Desde la perspectiva de la seguridad internacional, el estrecho de Ormuz representa una vulnerabilidad estructural del sistema energético global. La dependencia de un único corredor marítimo para transportar enormes volúmenes de petróleo expone a las economías del mundo a choques geopolíticos repentinos. Un bloqueo temporal, un conflicto armado o incluso un incremento significativo de las tensiones militares podría provocar un aumento abrupto en los precios del crudo, presiones inflacionarias y una desaceleración económica internacional.

Por esta razón, diversas potencias consideran la estabilidad de este paso marítimo como un asunto de seguridad estratégica. Países consumidores de energía como China y Japón, así como actores occidentales como Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea mantienen presencia naval permanente en la región para garantizar la libertad de navegación y prevenir cualquier intento de interrupción del tráfico marítimo.