Nuevo escenario en Hungría











Ciudad de Mexico , 14 de abril de 2026 Ver más periódicos

La jornada electoral de este domingo pasado en Hungría, constituye uno de los puntos de inflexión más relevantes para la política europea de la última década. Tras 16 años de gobierno de Viktor Orbán, el triunfo contundente de Péter Magyar no solo representa un cambio doméstico, sino un reordenamiento estratégico dentro de la Unión Europea.

El cambio fue indiscutible: el partido Tisza obtuvo una mayoría calificada cercana a dos tercios del Parlamento (alrededor de 138 de 199 escaños), con más del 50% de la votación, en una elección con participación histórica cercana al 80%, algo inusitado. Este dato es clave ya que no se trata de una alternancia marginal, sino de una sólida legitimidad que permitirá la implementación de reformas constitucionales y de una reconfiguración institucional profunda. Magyar “sale” del propio sistema de Orbán. Su capital político no proviene de la periferia, sino de una fractura interna del régimen, lo que le permitió construir rápidamente una alternativa viable y, finalmente, ganar.

Durante la era Orbán, Hungría se consolidó como el principal “actor disidente” dentro de la UE: bloqueó decisiones estratégicas, especialmente en materia de apoyo a Ucrania, tensionó el Estado de derecho y mantuvo vínculos políticos muy cercanos con Rusia, erosionando la cohesión del bloque. En términos de teoría de integración regional, Hungría operó ejecutando el veto sistémico con un efecto en la ralentización de las decisiones colectivas en política exterior y seguridad.

La derrota de Orbán, tiene implicaciones estructurales importantes. En primer lugar, elimina uno de los principales focos de obstrucción dentro del Consejo Europeo. Esto podría traducirse en una mayor capacidad de la Unión Europea (UE) para actuar de forma unificada en temas críticos como el de Ucrania, las sanciones a Rusia o las políticas de defensa común. De hecho, hay líderes europeos han interpretado el resultado como una “victoria para Europa” y una reafirmación de valores democráticos.

En segundo lugar, abre la posibilidad de desbloquear miles de millones de euros en fondos europeos congelados por preocupaciones sobre corrupción y Estado de derecho. El nuevo gobierno ha prometido reformas judiciales y transparencia precisamente para reactivar estos recursos. Esto no solo impacta a Hungría, sino que refuerza el mecanismo de condicionalidad de la UE, enviando una señal clara a otros estados miembros.

En tercer lugar, el resultado tiene un efecto sistémico sobre la derecha populista europea. Orbán había sido un referente ideológico para movimientos iliberales en Europa y Estados Unidos. Su derrota debilita ese eje transnacional y reconfigura el equilibrio ideológico dentro de Europa.

Sin embargo, el cambio no está libre de riesgos. La persistencia de redes institucionales construidas durante 16 años de gobierno, así como la polarización interna, podrían dificultar la implementación de las reformas. Además, Magyar ha adoptado posiciones matizadas en temas sensibles como la ampliación de la UE o el apoyo militar a Ucrania, lo que sugiere que el alineamiento con Bruselas será pragmático, y no necesariamente de facto.