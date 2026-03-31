¿Qué es Interpol?











Ciudad de Mexico , 31 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Al momento de escuchar Interpol en la mayoría del imaginario colectivo se piensa en agentes internacionales que pueden operar con la mayor de las libertades en Perú o en Egipto que buscan capturar a un gran delincuente de talla internacional.

Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que se confabulan factores culturales y legales de 196 países (miembros de Interpol) pero sobre todo influye en demasía la cooperación policial internacional, o en otras palabras la camaradería y diplomacia generada por los representantes de cada Oficina Central Nacional (nombre que lleva la representación de cada sede de cada país miembro).

Interpol es más que la búsqueda de criminales, también busca personas desaparecidas, ayuda a que cadáveres no identificados sean entregados a sus familiares, atiende temas ambientales, se anticipa en el metaverso, ayuda a recuperar piezas arqueológicas u obras de arte robadas, comparte información sobre documentos y moneda falsa, boletina vehículos robados, coopera en operaciones en contra del tráfico y trata de personas, crea operaciones anti pandillas, combate la pornografía infantil, facilita modus operandi de bandas criminales, localización de bienes producto de actividades delincuenciales… entre otros.

El nombre oficial de Interpol es la “Organización Internacional de Policía Criminal” (OIPC) más conocida como Interpol, ello proviene de 1946, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se comienza a utilizar como dirección telegráfica Interpol lo que significa “International Police”.

El primer intento por crear una red policial, se da en el primer congreso internacional de policía criminal que se lleva a cabo en 1914 a iniciativa de Alberto I de Mónaco con la presencia de 24 países (uno de ellos México), en donde se buscó la creación de la primera red de cuerpos de policía del mundo, sin embargo, este primer intento se vio truncado por el estadillo de la Primera Guerra Mundial. Al término de esta en 1923, Austria convoca de nueva cuenta a un congreso donde acuden 20 países (ahora, sin la presencia de México) en donde nace la “Comisión Internacional de Policía Criminal” (CIPC) antecedente de lo que hoy conocemos como Interpol, teniendo como primer sede Viena.

Al estallar la Segunda Guerra Mundial, los nazis tomaron el control de la CIPC, trasladando su sede a Berlín, y al final se retomó el control por parte de los países miembros y se instaló en Francia, en donde tuvo su sede primero en Paris, después en Saint Cloud (donde se hubo un atentado terrorista) y finalmente se trasladó en 1989 a Lyon, donde actualmente se encuentra.