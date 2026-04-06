Poder nacional / Importantes ajustes en el gobierno de EU











Ciudad de Mexico , 6 de abril de 2026 Ver más periódicos

Las áreas de Defensa, Seguridad, Justicia e Inteligencia del gobierno del presidente Donald Trump, a poco más de un año en el poder, han observado cambios muy relevantes, que van de funcionarias y funcionarios de primer nivel, a militares en el activo desempeñando tareas prioritarias, e incluso la nueva denominación (aún no aprobada por el Congreso, en particular la Cámara de Representantes) del Departamento de Defensa por Departamento de Guerra.

A poco de iniciar su segundo mandato, el presidente Trump, por medio del jefe del Departamento de Defensa, Pete Hegseth, el cuatro de abril del año pasado, fue destituido el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, el general Charles Brow (Fuerza Aérea), para ser sustituido por el general John Caine.

Este relevo es importante, además de la relevancia del cargo en la estructura del conjunto de las Fuerzas Armadas de ese país, el general Brown, con el rango de cuatro estrellas e integrante de la comunidad afroestadounidense, fue sustituido por un General de menor rango (tres estrellas) perteneciente a la sociedad anglosajona.

En orden cronológico, la ahora exjefa del Departamento de Seguridad de la Patria, Kristi Noem, fue destituida el seis de marzo pasado, siendo nombrado para su relevo, Markwayne Mulin, Senador por el estado de Oklahoma. En la escueta información dada a conocer por la Casa Blanca, se precisa que por diversos factores, llevaron al presidente Trump a tomar la decisión.

No obstante, desde el inicio de su gestión Noem, se vio envuelta en una serie de graves y dramáticos episodios, principalmente las acciones de brutalidad policiaca de los integrantes del ICE (Agencia de Migración y Aduanas) en las redadas contra inmigrantes. Recordemos que la semana anterior, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició un proceso judicial internacional para sancionar a los responsables por la muerte de 14 ciudadanos mexicanos bajo custodia de integrantes de la Agencia. Noem fue nombrada la coordinadora de la Iniciativa Escudo de las Américas.

Siguiendo con los ajustes en la cúpula militar, el pasado día 2, fue removido, ni más ni menos, que el jefe de Estado Mayor del Ejército de tierra (Army), el general Randy George, para ser sustituido por el general Chistopher La Neve. En medio del estallido de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, así como por una serie de desencuentros con el jefe del Departamento de Defensa (Guerra).

Con esta remoción, han sido ocho los militares del más alto rango que han sido removidos antes de que concluya el período para el cual fueron nombrados. Por ejemplo, el general George debía cumplir su encargo hasta 2027. A raíz de este episodio ha circulado profusamente en las redes digitales una comparecencia de Hegseth ante el Comité de Asuntos Armados de la Cámara de Representantes, en donde a pregunta expresa de un legislador, el titular de Defensa (Guerra) no puede explicar de forma consistente las razones que lo llevaron a realizar tan relevantes movimientos en la élite militar.