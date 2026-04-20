Poder nacional / En la UNAM: Comité Construcción de País

El pasado día 16 por la mañana, fue instalado formalmente ese espacio de análisis y propuestas, desde la Secretaría de Desarrollo Institucional que dirige la Doctora Tamara Martínez. La convocatoria fue abierta a diversos ámbitos de estudio e investigación de la propia Universidad Nacional, con el propósito de aportar proyectos que incidan en el presente y futuro del país. La iniciativa es impulsada desde la Rectoría. Con una visión inter y transdisciplinaria, el momento para la puesta en marcha de Comité Construcción de País, es del todo oportuna, pues como sabemos, el siguiente año son las elecciones federales intermedias, junto con 17 gubernaturas, Congresos locales, alcaldía y cabildos.

Son indiscutibles las sustanciales aportaciones de la UNAM al desarrollo del país; con un enfoque en donde se priorizan la igualdad de género, una relación armónica con el medio ambiente, las migraciones, juventudes, envejecimiento de la población y las dimensiones de las seguridades, representan en esta fase inicial, una amplia y extensa agenda. Contando con la directa participación de los diversos Seminarios Universitarios, adscritos a su, vez a la Secretaría de Desarrollo Institucional, representan la base para un prometedor proyecto.

En la agenda nacional, varios son los asuntos apremiantes que atender. En particular las condiciones de inseguridad, que son acentuadas en varias parte del territorio, demandan enfoques específicos y apegados a las condiciones locales; con la amplia base de docentes e investigadores, así como las y los tesistas de licenciatura y posgrado que se encargan de estudiar la situación de la Seguridad Pública, son una base sustancial para construir propuestas viables, medibles y sobre todo, apegadas a los determinados requerimientos de la población y la geografía.

Regresando a la formal instalación del Comité Construcción de País, entre otras personalidades, la doctora Verónica Montes de Oca, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez; la doctora Patricia González Rodríguez, del Seminario sobre Seguridad Ciudadana; el maestro Erick Ruiz de la Cruz, del Seminario de Democracia, Defensa, Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia; la licenciada Nathalie Mancilla del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos. También participó el doctor Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático. La sesión fue conducida por el doctor Víctor Hugo Anaya Muñoz, secretario Técnico de la SDI.

Los temas citados en la distintas participaciones, demostraron una convergencia en cuanto a la necesidad de contar con innovaciones del diversos campos de la ciencia, la tecnología, las humanidades, las disciplinas administrativas y las artes. La secuencia de los trabajos del Comité, serán ampliamente difundidas por los canales institucionales de la UNAM, así como por los medios de comunicación convencionales y digitales. Es importante subrayar, que las participaciones de universitarias y universitarios, será intergeneracional, lo que implicará un sustancial aliciente para que se articulen las mejores y viables planteamientos.