Poder nacional / La Seguridad Nacional en México
Con el título complementario, Reflexiones y propuestas desde la experiencia, este libro fue presentado el pasado día miércoles 25 por la tarde, en el auditorio “Raúl Bailléres” del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Por varias razones, se trató de un evento, que de inmediato, pues comenzando la noche de esa jornada, ya habían varios reportajes y múltiples comentarios tanto en los medios convencionales como en las redes digitales. Y no era para menos.
javierolivaposada@gmail.com
@JOPso