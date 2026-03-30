Poder nacional / La Seguridad Nacional en México











Ciudad de Mexico , 30 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Participaron: Alejandro Alegre, Jorge Carrillo Olea, Luis Herrera Lasso, Eduardo Medina Mora, Jorge Tello Peón y Guillermo Valdés. La mesa fue moderada por Ana María Salazar. Todos ellos, publican sus aportaciones en el texto. Se trata de cinco directores del antiguo Centro de Investigación para la Seguridad Nacional (Cisen, hoy Centro Nacional de Inteligencia) y del primer director de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional. Entre los autores, destaca por su visión pionera e innovadora, quien fue el primer director del Cisen, en efecto, el General Jorge Carrillo Olea, quien fuera recibido con un sentido y prolongado aplauso de parte de un auditorio repleto.

Del total de los directores del Centro, solo faltaron cuatro de ellos. Por lo que la sesión y las fotografías, fueron de auténtico valor histórico para los servicios, estudios y publicaciones enfocados a la Inteligencia para la Seguridad Nacional. El texto cuenta con apartados específicos y se adentra al indispensable debate respecto de las condiciones en las que se encuentran en nuestro país las Dimensiones de la Seguridad, esto es: la Pública, la Interior, desde luego la Nacional, la Regional y por último, la Internacional. Otro de los aspectos notables a considerar y como lo señala el título, las aportaciones provienen de ex funcionarios de primer nivel y que en su momento, cada uno y sin excepción, enfrentó severos antagonismos que pusieron en predicamento al Estado, gobierno y sociedad mexicanos.

Desde luego que la publicación y presentación de la obra, tiene por objetivo contribuir a intentar disipar el traslape o imprecisión, que a decir de los autores, hay sobre todo entre los conceptos de Seguridad Pública y Seguridad Nacional. Aunque no fue mencionado ni referido ni en la presentación ni en el contenido del texto, el puente conceptual y que se traduce en acciones y operaciones de prevención, disuasión y dado el caso, de corrección, es el de Seguridad Interior. Como se sabe, este término fue tomado por los representantes del Virreinato de la Nueva España (entre ellos Manuel Ramos Arizpe y Fray Servando Teresa de Mier) que viajaron a Cádiz, para participar en la discusión de la Constitución de 1812. A partir de entonces, la Seguridad Interior aparece en todas las Constituciones del México independiente, incluyendo la vigente, pero sin que a la fecha exista alguna definición jurídica ni menos aún, ley reglamentaria.

En ese sentido, la carencia de un formal contenido de la Seguridad Interior, juega un papel que poco contribuye a precisar los bienes a tutelar por cada uno de las Dimensiones de la Seguridad, pues una vez precisados dichos bienes, se tendrá la suficiente claridad para articular recursos jurídicos, programáticos, presupuestales, tácticos y operativos para cumplir con las respectivas responsabilidades.