El segundo mandato de Donald Trump, iniciado el 20 de enero de 2025, ha precipitado una transformación fundamental en las Relaciones Civiles-Militares (CMR, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, marcando el fin de la era del control civil objetivo que predominó desde la posguerra.

A través de un enfoque que la academia y los estudios denominan Control Civil Subjetivo. La administración ha buscado activamente erosionar la distinción entre la esfera política y la profesional militar, transformando a las Fuerzas Armadas en un actor alineado con la agenda ideológica del Presidente.

Esta reestructuración no solo ha afectado la jerarquía del Departamento de Defensa, sino que ha redefinido la misión misma de las fuerzas armadas mediante nombramientos disruptivos, el uso de poderes de emergencia para despliegues internos y un conflicto institucional constante que ha culminado en la purga de la cúpula militar en medio de conflictos armados internacionales.

La base teórica de las Relaciones Civiles-Militares en las democracias liberales modernas se ha fundamentado tradicionalmente, en la profesionalización de la fuerza: el Estado garantiza autonomía a los militares en su pericia profesional a cambio de su neutralidad política. Sin embargo, desde el inicio de su segunda presidencia, Donald Trump ha rechazado este modelo, optando por una estructura que prioriza la lealtad personal y el compromiso con su plataforma nacionalista sobre la pericia técnica tradicional. Esta tendencia se manifestó inicialmente en la retórica de campaña y se institucionalizó rápidamente mediante una serie de Órdenes Ejecutivas y directivas de personal diseñadas para asegurar que el estamento militar no actúe como un contrapeso, o “Estado profundo”, frente a las decisiones presidenciales.

El nombramiento de Pete Hegseth como secretario de Defensa el 24 de enero de 2025, confirmado por el Senado con el voto de desempate del vicepresidente J.D. Vance simbolizó esta ruptura. Hegseth, un comentarista y veterano de la Guardia Nacional, fue seleccionado no por su experiencia en la gestión de la vasta burocracia del Pentágono, sino por sus críticas a lo que la administración denomina “wokeness” o corrección política en las Fuerzas Armadas. Su mandato ha estado definido por la restauración de lo que él denomina la “ética del guerrero” (Warrior Ethos), una visión que prioriza la letalidad absoluta y el mérito, mientras elimina sistemáticamente los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) y las iniciativas de adaptación al cambio climático que habían sido pilares en administraciones anteriores.

Uno de los hitos más disruptivos en las Relaciones Civiles-Militares fue la firma de la Orden Ejecutiva 14347, el 5 de septiembre de 2025, la cual autorizó el uso de “Departamento de Guerra” (Department of War) como título secundario preferente para el Pentágono. El cambio, sugerido originalmente por Palmer Luckey, cofundador de Anduril Industries, tiene como objetivo declarado proyectar una imagen de agresividad y resolución frente a los adversarios, rompiendo con la denominación original, plasmada en el Acta de Seguridad Nacional (1947) tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial.