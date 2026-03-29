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Betty Zanolli

Análisisdomingo, 29 de marzo de 2026

Scrutopia: la herejía que devela nuestra realidad (I)

A sir Roger Scruton, padre de Scrutopia

In Memoriam

Cuando las personas se cansan de la cultura heredada, desarrollan una cultura de repudio que les conduce al desastre.

R. Scruton


bettyzanolli@gmail.com

X: @BettyZanolli

Youtube: bettyzanolli

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