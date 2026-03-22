elsoldemexico
image

Betty Zanolli

Análisisdomingo, 22 de marzo de 2026

Rumbo a la demolición cultural de Occidente (VI)

No cabe duda que estamos ante el crepúsculo civilizatorio de Occidente. La cuestión es: ¿resulta irremediable? No, categóricamente aún no. Todo depende de que Occidente pueda y, sobre todo, quiera evitarlo, porque no será fácil su rescate.

¿Europa y América lo permitirán? 

Occidente no caerá porque otros lo derroten o demuelan. Morirá cuando deje de creerse digno de existir y al renunciar a sí, su olvido le conducirá a su propia extinción.


bettyzanolli@gmail.com

X: @BettyZanolli

Youtube: bettyzanolli

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

ÚLTIMAS COLUMNAS

Más Noticias

COLUMNAS

image
Felipe Arizmendi

Conversión eclesial: los pobres

image
Flor María Yáñez Álvarez

Cuba no es cualquier país

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / La ‘maldita primavera’ en Guelatao

image
Luis Wertman Zaslav

El dinero en la vida cotidiana

CARTONES

LOÚLTIMO