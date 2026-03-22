Rumbo a la demolición cultural de Occidente (VI)











Ciudad de Mexico , 22 de marzo de 2026 Ver más periódicos



Y es que el mayor peligro no es el Islam radical que en todos los tonos y en todos los espacios proclama que habrá de reconquistar España, de conquistar Europa comenzando por Roma y, finalmente, América como coronación de su anunciada e inminente intifada global.

Sin embargo, el mayor peligro de Occidente lo encarna el sector de la sociedad que, o bien es anuente a este proyecto de invasión total o simplemente vive dentro de una burbuja y no quiere ver más allá de ella. ¿A qué sector me refiero? Fundamentalmente, al proclive al “wokismo”, progresismo, “buenismo”, “conciliación” e ingenuidad y, ante todo, a la izquierda -mejor dicho la pseudoizquierda- radical.

Occidente con Europa a la cabeza, otrora adalides libertarios, están siendo sometidos y silenciados. No hay día que en alguna localidad o ciudad del Viejo Mundo una capilla o una catedral secular del cristianismo no sean vandalizadas, incendiadas o destruidas.

En países como Gran Bretaña, ningún ciudadano puede ya realizar algún tipo de actividad vinculada a su fe cristiana o proselitista en la vía pública, mucho menos portar y ondear su bandera o publicar en las redes sociales comentarios críticos a este respecto. La policía de inmediato los detiene y encarcela, invocando una infundada actitud racista e islamofóbica. Qué decir del anatema ahora en contra no sólo del consumo de puerco sino también de la tenencia de perros como animales domésticos.

En las escuelas, como en la vida cotidiana en general, la lucha cultural es todavía más cruenta: son totalmente estériles y, en ocasiones contraproducentes, las denuncias ciudadanas en materia de violaciones, estupros, secuestros, robos, degollamientos y toda clase de crímenes inconcebibles. Al final, la propia autoridad “occidental”, en particular europea, termina por justificar las acciones delictivas, retirar los cargos y dejar en libertad a los perpetradores. “No tienen los mismos valores de Occidente”, dirá la autoridad judicial, mientras el ciudadano común se queda horrorizado, impotente y en la total impunidad.

¿Es esto “multiculturalismo”? Sólo un enemigo de Occidente podría así definirlo, porque una cosa es que se admita y reconozca el valor de lo multicultural y otra muy distinta el que se permita no sólo renegar sino perseguir y destruir los orígenes milenarios culturales que le fueron propios.

¿Quiénes son sus promotores? Entre sus defensores lo mismo hay activistas que especialistas en derechos humanos, geopolítica, desarrollo sostenible y estudios de género; burócratas, políticos, artistas e influencers; organismos no gubernamentales; élites económicas y políticas que lo han venido fomentando e imponiendo, pero particularmente han sido las comunidades académicas las que se han formado y venido formando a las nuevas generaciones en esta permisibilidad y apertura “cultural” distorsionadas.

Y es que una cosa es jactarse, por ejemplo, de ser ateo y de creer y defender la libertad de culto y creencia y, otra muy distinta, el tolerar y dejar impune toda acción que incida en la destrucción de los valores occidentales o, peor aún, que vulnere la integridad física, espiritual, patrimonial e identitaria de la población nativa de acogida, sin que se ponga un freno a la imposición cultural de la que ella está siendo objeto y que, de no revertirse o, cuando menos ser frenada, estará sentenciando de muerte a la cultura occidental.

Alguien podrá preguntar ¿y no es mejor la nueva cultura que la “decadente” occidental? Mi respuesta sería: si lo “antiguo” conllevaba la defensa de la libertad, del perdón y de la vida y lo “nuevo” implica su substitución por un culto a ultranza del control, la venganza y el imperio de la muerte, esto es, retornar al más negro de los orígenes (si es que algún día los hubo) de la humanidad, me quedo con lo antiguo.

Roger Scruton, al abordar este fenómeno, acuñó el concepto de “falsa Europa”. Aquélla que acusa de racista y fascista al que añora la Europa en que nació, creció y creyó, de tal modo que le es imposible hacer suyo el nuevo lenguaje que alienta la manipulación ideológica aludiendo a una igualmente falsa y vacía diversidad, inclusión y multiculturalismo, sin reparar que “el asalto sobre la vieja herencia cultural” sólo conduce a la alienación.