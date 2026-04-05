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Betty Zanolli

Análisisdomingo, 5 de abril de 2026

Scrutopia: la herejía que devela nuestra realidad (II)

¿Su objetivo? Hacerse del poder y de sus privilegios. En palabras scrutonianas: no otro que el evidente germen de su resentimiento. ¿Cómo lograrlo? Éste fue el reto

LA “NEOLENGUA”

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