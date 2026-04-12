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Betty Zanolli

Análisisdomingo, 12 de abril de 2026

Scrutopia: la herejía que devela nuestra realidad (III)

“Soy el espíritu que siempre niega, el que reduce todo a la nada, destruyendo así la obra de la creación”.

Mefistóteles de Goethe

bettyzanolli@gmail.com

X: @BettyZanolli

Youtube: bettyzanolli

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