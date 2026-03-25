¿Es posible sobrevivir dentro de un tornado?

He visto el epicentro de un monstruo. La mayoría describe el sonido de un tornado como el de un tren de carga, pero de cerca, se parece más al rugido de mil motores a reacción

Soy una de las pocas personas en la Tierra que ha conducido dentro de un tornado y ha sobrevivido para contarlo.

Soy científico atmosférico y estudio tornados, pero hoy estoy vivo gracias a decisiones tomadas en fracciones de segundo y a una enorme dosis de suerte. Créanme, no quiero volver a estar en esa situación jamás.

Todo comenzó en el noroeste de Kansas, donde estudiaba superceldas —las que producen tornados— con un equipo de estudiantes de la Universidad de Michigan.

Nos encontrábamos bajo una tormenta tan oscura que tuvimos que encender las luces de nuestros vehículos en pleno día. De repente, se formó un tornado que se dirigió directamente hacia nosotros.

Los estudiantes estaban en otros vehículos y lograron escapar, pero mi auto quedó rápidamente engullido por una nube de escombros tan densa que ni siquiera podía ver el capó.

Sin opciones, tomé una decisión desesperada: giré el auto directamente contra el viento, esperando que la aerodinámica del vehículo nos mantuviera pegados al suelo en lugar de volcar como un juguete.

La física del miedo

Cuando estás dentro del vórtice de un tornado, tu cuerpo experimenta cosas que las cámaras de noticias no pueden captar:

El cambio de presión: Un tornado es un área localizada de presión que cambia rápidamente. No solo te zumban los oídos, sino que te duelen, como si unas manos gigantes te apretaran la cabeza.

El viento fuerte: Medimos velocidades del viento de casi 241 km/h (150 mph) cerca, pero dentro del vórtice, probablemente eran mucho mayores. A esas velocidades, el aire te golpea con la fuerza de un objeto sólido.

La lección del monstruo

Cuando pasó la tormenta, el silencio fue ensordecedor. Mi coche estaba atascado en el lodo, la antena doblada por la mitad y trozos de paja incrustados en cada junta de la carrocería.

Cuando los científicos persiguen tormentas, no buscan experimentar los tornados, sino medir los procesos a pequeña escala que ocurren dentro de ellas y que no se pueden observar de otra manera.

Muchos de los procesos clave que generan tornados ocurren a pocos cientos de metros del suelo y se desarrollan en cuestión de minutos, lo que significa que los radares, satélites y estaciones meteorológicas a menudo no los detectan.

Willa Connolly, estudiante de la escuela secundaria Tappan en Ann Arbor, Michigan, contribuyó a este artículo.

* Profesor Emérito de Ciencias Atmosféricas, Universidad de Michigan. Traducción de El Sol de México.