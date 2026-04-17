¿Puede un perfume realmente hacerte más atractivo?

Tras años en los que el mercado quedaba eclipsado por fragancias con feromonas a las que se les atribuía el poder de atraer mediante el olfato, las estelas ‘sexys’ vuelven al mercado

Las claves para potenciar el efecto

Mylène Thioux recomienda cuatro estrategias para que el perfume cumpla su función de atracción:

Puntos estratégicos de aplicación. Aplicar en zonas cálidas como nuca, detrás de las rodillas y escote, además de las muñecas, para crear una estela atractiva.

Hidratación previa de la piel. La fijación de las notas depende de la humedad de la piel. Una crema ligera o aceite neutro permite que el aroma se libere de manera gradual.

“Hora de oro” del perfume. Aplicar 20 minutos antes de un encuentro social para que las notas medias y de fondo se mezclen con la química corporal.

Actitud y presencia. Una postura abierta, sonrisa y lenguaje corporal seguro refuerzan el efecto del aroma, combinando percepción olfativa y comunicación no verbal.

Lo que dice la ciencia

La relación entre aroma y percepción social no proviene de anécdotas aisladas. Investigaciones recientes apuntan a mecanismos biológicos concretos:

Estos hallazgos sugieren que, aunque un perfume no puede garantizar atracción, sí puede crear un contexto perceptivo favorable.

¿Y las polémicas feromonas?

Gran parte de la percepción de eficacia atribuida a este tipo de perfumes podría deberse más al efecto placebo y a la mejora de la confianza personal que a una acción directa de las feromonas en el cerebro de quien nos percibe.