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Ciencia y Saludmiércoles, 15 de abril de 2026

¿Se pueden “resetear” los genes? La ciencia pone a prueba la herencia del código genético

Aunque heredemos un conjunto fijo de genes, existen diversos factores que influyen en la forma en que estos se activan o desactivan, y que podemos aprovechar a nuestro favor para mejorar nuestra salud

Daniel Galilea

Pequeños cambios cada día

Olmos explica que “durante décadas, la idea de que nacemos con un ‘destino genético’ grabado en piedra que no podía cambiarse predominaba tanto en el ambiente científico como en la vida cotidiana”. 

“Nuestros genes eran vistos como un código inmutable que definía quiénes éramos y quiénes llegaríamos a ser, sin posibilidad de alterarlo”, dice. 

Sin embargo, “los últimos avances científicos relacionados con la investigación epigenética nos han demostrado que esta visión era demasiado limitada y que no se corresponde totalmente con la realidad”, explica. 

La medicina epigenética

Menos estrés, más descanso

“Cuando se vaya la luz natural en casa, sustituye toda iluminación por luz roja o ámbar (con espectros de luz alrededor de 630-660 nm)”, aconseja Olmos. 

“Este tipo de luz, libre de radiación azul, favorece la liberación de melatonina y la expresión de genes reloj como CLOCK y PER2, regulando los ritmos circadianos y facilitando un sueño profundo y reparador”, puntualiza.

Optimizar la actividad física

“Incorpora a tu rutina entrenamientos intermitentes que puedas practicar en la naturaleza. Por ejemplo, combina caminatas o ‘sprints’ cortos descalzo sobre tierra o arena, con lo cual activarás receptores sensoriales y mitocondriales”, sugiere.

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