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Culturadomingo, 12 de abril de 2026

De Perfil. Arnaldo Coen, un artista en libertad

Kevin Aragón

Nacido entre artistas

Entre los miembros fundadores del seminario estaban Frida Kalho, el compositor Manuel M. Ponce, el escultor Luis Ortiz Monasterio, los escritores Enrique González Martínez y Mariano Azuela, entre otros.

El consejo de Diego Rivera

De lo funcional a lo artístico

Tras esa experiencia, comenzó a vivir con la convicción de ser artista. En aquellos años también hizo varias amistades, como con el músico Mario Lavista. Entonces, no estaba seguro por cuál disciplina decantarse.

Viaje a París y El Salón Indpendiente

“Al querer hacer cuadros a la manera de Uccello, él me enseñó a salirme de la pintura clásica”, dice Coen, quien realizó el estudio práctico del cuadro “Las batallas de San Romano” de Uccello.

Una obra en constante movimiento

La invitación, dice, les cayó de sorpresa a él, a Juan José Gurrola y Gelsen Gas, por lo que no tenían una obra que mostrar, pero lo solucionaron, creando una idea que lo mismo causó polémica que admiración.

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
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