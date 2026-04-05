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Culturadomingo, 5 de abril de 2026

Del Estante| El libro favorito de Pedro Pascal

El actor gusta leer desde clásicos rusos hasta emblemas del realismo mágico  

Kevin Aragón

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
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