Del Estante| El libro favorito de Pedro Pascal











Ciudad de Mexico , 5 de abril de 2026 Ver más periódicos

El clásico de Dostoievski es el favorito del actor chileno Pedro Pascal / Foto: Cortesía/Penguin Clásicos

Hay en YouTube una picosa entrevista, tipo “pin-pon”, entre la actriz Dakota Johnson y el actor Pedro Pascal que ambos grabaron para la revista Voge a mediados de 2025 en la que se hacen preguntas aleatorias, como si alguna vez sufrieron algún accidente durante una filmación, a lo que Dakota confiesa haber recibido un par de malos latigazos durante la filmación de “50 sombras de Grey”.

Pero en esa loca conversación también hay un momento que devela mucho de la personalidad de Pedro Pascal —quien, por cierto, ha levantado los últimos días un gran furor en el país con la filmación en la película “De noche” en las calles del Centro Histórico de la CDMX—, y es que Pascal es verdadero amante de la literatura.

“¿A qué te habrías dedicado si no fueras actor?”, le pregunta Dakota. Pascal contesta: “A enseñar” “¿A enseñar qué? ¿A cómo ser una perra?”, arremete la actriz con una gran confianza, que Pascal resuelve dándole la razón y diciéndole que, efectivamente, podría dar clases básicas de cómo comportarse así.

Luego hay un beve silencio. Pascal cambia su semblante por uno más serio y corrige: “Enseñaría literatura”. Entonces Dakota le dice “Yo no soy buena leyendo” y Pascal retoma la broma: “Bueno, yo te enseñaría a leer y luego te enseñaría a ser una perra que lee”, rompiendo de nuevo en risas.

Pero este gusto por la literatura de Pedro Pascal no es ni tan nuevo ni tan desconocido. El año pasado, en plena efervescencia pascalera, se hizo viral una foto en la que aparece descansando sobre una silla de playa y un libro en las manos: “Sobre los huesos de los muertos”, de la escritora Olga Tokarczuk, ganadora del premio Nobel de Literatura en 2018.

Más aún, en el ya remoto 2014, cuando aún formaba parte del elenco de “Game of Thrones”, Pedro accedió a participar en una de las entrevistas interactivas con usuarios de la red social Reddit, mejor conocidas como “r/IAmA” o “Ask Me Anything” (Pregúntame lo que quieras). Ahí le preguntaron por su obra literaria favorita.

“¡Oh, Dios mío! Pero qué buena pregunta. Creo que una de las mejores lecturas que he tenido es “Crimen y castigo”, de Dostovieski. Sé que suena pretencioso, pero para ser sincero, me enganchó desde la primera página”, respondió el actor de “Narcos” y “The Last of Us”.

“Crimen y castigo”, que este año cumple 160 años, es una de las obras rusas más influyentes de la historia. Con un corte psicológico, la novela cuenta la historia de “Rodión Raskólnikov”, un exestudiante de derecho en San Petersburgo, quien cree en la existencia de hombres ‘extraordinarios’ que pueden cometer crímenes si estos se realizan en favor de un propósito mayor.