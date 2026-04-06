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Culturalunes, 6 de abril de 2026

México repatria 160 bienes patrimoniales desde EU, Canadá, Francia y Argentina

Las piezas corresponden a diferentes zonas del país como el Altiplano Central, Occidente, Bajío y la zona maya y van del periodo Preclásico mesoamericano hasta la época virreinal

EFE

También se devolvió el libro “Manual Summa de las Ceremonias de la Provincia del Santo Evangelio de México según el orden del Capítulo General de Roma'” impreso en 1703 y decomisado por la Policía Federal Argentina.

Una pieza, entregada al consulado mexicano en New Brunswick, formó parte del catálogo de una subasta celebrada en 2011, y se recuperó tras ser asegurada por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza del país vecino.

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