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Culturadomingo, 22 de marzo de 2026

Del Estante. ¿Qué es la poesía según Octavio Paz?

El nobel de literatura lo escribió en el libro “El arco y la lira”

Kevin Aragón

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
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