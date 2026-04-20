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Finanzaslunes, 20 de abril de 2026

Actividad económica avanza 0.5% anual en marzo

Servicios sostienen el crecimiento, mientras la industria sigue rezagada en los primeros meses de 2026

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Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

Este comportamiento se da en un entorno de menor impulso externo y con una actividad interna que avanza de forma moderada. En meses recientes, diversos indicadores han apuntado a un crecimiento económico más acotado, con una demanda que se sostiene, pero sin una aceleración significativa.

Además, la incertidumbre global y la cautela en la inversión han influido en el ritmo de expansión, especialmente en sectores vinculados a la manufactura y la construcción, que suelen ser más sensibles a los ciclos económicos.

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En su comparación mensual, la actividad económica no registró variación en marzo. Al interior, las actividades secundarias avanzaron 0.1 por ciento, mientras que las terciarias disminuyeron 0.1 por ciento, confirmando así un desempeño mixto al cierre del primer trimestre del año.

Músico, mago, fotógrafo y periodista financiero. En El Sol de México me especializo en temas de finanzas públicas, pensiones, banca, transparencia y asuntos fiscales.

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