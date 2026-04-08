Valor del comercio mundial crece 7.5% en 2025 

El intercambio de mercancías en el mundo alcanzó un nuevo récord de 35 billones de dólares, no obstante, la UNCTAD espera que el ritmo se desacelere este año por el conflicto en Medio Oriente

Juan Luis Ramos / El Sol de México

El valor del comercio mundial creció 7.5 por ciento en 2025, para totalizar en un récord de 35 billones de dólares, informó este miércoles la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

En un reporte, el organismo indicó que el comercio de bienes impulsó la mayor parte de esta expansión, al crecer alrededor de siete por ciento respecto al año previo, con lo que aportó alrededor de 1.8 billones de dólares al crecimiento mundial.

“El crecimiento del comercio fue generalizado, pero más pronunciado en las economías en desarrollo de Asia Oriental y África”, destacó la UNCTAD.

Aunque los datos preliminares de las principales economías y los indicadores clave apuntan a una expansión continua del comercio de bienes, el organismo alertó que están surgiendo señales de una desaceleración en el sector servicios.

De acuerdo con los datos, el comercio de servicios creció ocho por ciento, con lo que contribuyó con unos 700 mil millones de dólares al aumento total del comercio global.

Asimismo, el organismo de Naciones Unidas estima que el crecimiento del comercio mundial se desacelere a finales de 2026 , lastrado por las persistentes tensiones comerciales y el aumento de los costes del comercio.

“Se prevé que el conflicto en curso en Oriente Medio y las interrupciones en el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz intensifiquen las presiones inflacionarias sobre una economía mundial ya debilitada”, destacó.